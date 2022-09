A lo largo de los años, uno de los juegos mecánicos más aclamado por los peruanos, Play Land Park , estuvo en el ojo de la tormenta por las diversas denuncias, accidentes y escándalos que se han reportado en el lugar. Estos hechos afectaron a niños, jóvenes y adultos.

Play Land Park nace en 1965 en El Salvador, con la creación de primer juego mecánico más conocido como el ‘Crazy Shooper’, en ese entonces la empresa se expandió con diversos juegos mecánicos y conllevó a su consolidación en mercados internacionales.

Posteriormente, llegó al Perú en 1974 para participar, por primera vez, en la recordada ‘Feria del Hogar’, ubicada en esa época en el distrito de San Miguel. A raíz de la gran acogida, decidieron trasladarse no solo a distintas zonas locales, sino también, nacionales, con el fin de seguir entreteniendo a todos los peruanos generación tras generación.

Los precios eran económicos y se encontraban al alcance de todos los bolsillos, por lo que definitivamente no era imposible no dejar de asistir. Sin embargo, no todo siempre fue color de rosa, pues a la par se reportaron distintos accidentes a lo largo de los años, perjudicando así a niños, jóvenes y adultos.

2016

Uno de los casos que generaron gran polémica fue el que ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho en el 2016. Los testigos afirmaron que uno de los vagones de la ‘Montaña Rusa’ se había descarrilado, por lo que cayó a más de 5 metros de altura y tres personas quedaron heridas.

2017

Encargados de boleterías del Play Land Park trabajan encerrados con candados. Un reportaje de ‘24 Horas’ evidenció como los empleados de las boleterías del citado recinto laboran encerrados con candado durante varias horas en los módulos donde se venden los tickets. “No podemos mantener las puertas abiertas por un tema de seguridad interna”, alegó el Jefe de operaciones del centro recreativo, ubicado en la Costa Verde, quien aseguró que existe personal encargado para abrir los candados en caso de que suceda una emergencia, aunque la realidad exprese lo contrario.

Ante la insistencia del reportero para que se demuestre la supuesta organización del caso, la persona encargada demoró varios minutos en abrir las puertas, tras equivocarse en repetidas ocasiones de llave.

2019

En mayo del 2019 cuando una joven de 25 años sufrió un duro golpe en la cabeza en el juego ‘Zipper’. El enamorado de la víctima recalcó que los miembros de seguridad jamás les indicaron que era obligatorio ponerse el cinturón de seguridad. La perjudicada fue trasladada a la clínica San Pablo y los médicos recalcaron que entraría en proceso de observación.

2022

El último de ellos sucedió la noche del pasado 11 de marzo en donde dos menores de edad sufrieron un accidente por culpa de un desperfecto en el juego ‘La nave voladora’. Los heridos cuyas edades son 10 y 13 años, quedaron sumamente graves, con las costillas, el pulmón perforado e ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Clausura

La Municipalidad de Surco decidió clausurar el parque que se encontraba en el Jockey Club del Perú en el año 2018, por distintas deficiencias en su funcionamiento como tomacorrientes sobrecargados, no tenían extintores, las estructuras de sus juegos se encontraban inestables, entre otros, pero a pesar de esta situación, volvieron a abrir sus puertas en el 2019.

Cabe recalcar que ante el lamentable hecho ocurrido este año, el jefe de fiscalización de la mencionada municipalidad aseveró que el día del accidente no debían de haber funcionado, pues su licencia se encontraba vencida, por lo que se les impuso una sanción económica de 2 UIT y su cancelación definitiva.

“En este momento y a razón de esta falta grave, es que se ha aplicado la nueva papeleta de infracción con el acta de Fiscalización, el cual ha sido notificado el día de ayer al domicilio fiscal de la empresa administradora del Play Land Park con la sanción pecuniaria de 2UIT. La medida complementaria es la cancelación de este evento. Es decir, el Play Land Park no va más en Santiago de Surco”, acotó la autoridad.

