Piden ayuda para recuperar a 'Isaac', perro guía que se perdió hace 15 días en Breña

Hace dos semanas que 'Isaac', un perro guía, desapareció en Breña, causando tristeza en su dueño invidente, quien era ayudado por el animal para trasladarse en las calles. El labrador de 11años, que pertenece a Juan Pérez Salas, se perdió en la cuadra 12 de la calle Juan Bernal y Bermeo.

"(El perro) salió corriendo y se fue para el lado izquierdo de la casa, y pensamos que iba a regresar, pero no volvió", explicó su dueño.

Isaac es uno de los cinco perros guía que existen en el Perú. Su dueño lo trajo desde Estados Unidos en el 2011. "Lo traje desde Michigan, ahí recibimos entrenamiento con una profesora especializada en perros guía. El perro me ha estado acompañando hasta ahora y se ha perdido",manifestó Juan Pérez a Canal N.

Además de ser perro guía, Isaac también era un soporte emocional para su dueño. "El perro me acompaña para caminar más ligero que con el bastón, caminamos con mayor velocidad, por ejemplo, si hay un hueco o un buzón abierto, el perro lo rodea, cuando hay un obstáculo, también se paran. Con él no me siento tan solo", explicó Juan, quien además pidió a toda la población a ayudarlo a encontrar a su perro.

Cualquier información pueden comunicarse al 926841433 o en la Unión Nacional de Ciegos, en la Plaza Bolognesi 479- Lima.