Cecilia Bernal, es una compatriota que vivió más de 10 años en Afganistán, y ahora que pide ayuda para traer a su hija de 16 años al Perú, después de que los talibanes proclamaran su victoria en ese país. Ella comentó que ya entabló conversaciones con la Cancillería peruana, pero que necesita apoyo de organizaciones y embajadas para que su hija llegue a nuestro país en calidad de refugiada.

“Estamos en un proceso, en conversaciones [con la Cancillería]. Tengo una luz de esperanza. Mi país me está apoyando. Sí, hay caminos, se están viendo los procesos y estoy en eso, pero ahora necesito soluciones alternas, y hoy voy a ir a ACNUR, a la embajada de México, que por ahí hay algunas soluciones alternas que de verdad necesito apoyo, que me abran las puertas, que me ayuden por favor. Que me oigan porque el camino no es fácil y de verdad es bastante difícil. De verdad, necesito bastante apoyo, que me ayuden y me escuchen por favor, que me abran las puertas y me dejen exponer mi caso”, señaló en diálogo con Latina.

Bernal contó que vivió 15 años en Afganistán y decidió regresar al Perú, luego de concretarse su divorcio. Sin embargo, dijo que no pudo traer a la joven con ella, debido a que las leyes de ese país no permitieron porque su hija es menor de edad. Ella esperaba que la adolescente cumpla los 18 años para traerla a nuestro país.

null null

Ahora por la situación en Afganistán, la ciudadana que reside en Chiclayo viajó a Lima con el propósito de conseguir apoyo. Señaló que, al margen de las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca soluciones alternativas para agilizar su propósito de volver a ver su hija.

“Es una ley que no permitía traer a niñas. Se me hizo difícil allá. Una mujer sola allá no es fácil. Yo sobreviví allá con ayuda de mucha gente, muchos amigos, la gente afgana es muy buena. Una mujer sola y divorciada es una caso, pero entonces, no pude más y me tuve que despedir de mi hija y siempre hemos estado en contacto. Siempre estuve esperando su mayoría de edad, pero bueno se dieron las cosas así”, relató.

“Le faltan dos años para los 18. Hay que recurrir a todos los medios que uno puede, si tengo que ir para allá, me voy para allá. Voy hasta la última consecuencia. ,pero tengo que hacer algo, no puedo estar así sabiendo que mi hija , su padre, su familia sean asesinados. Dios sabe qué les pueden hacer. Son tantas cosas que pueden hacer los talibanes”, agregó.

Bernal indicó que su hija no puede salir sola de Afganistán por lo que busca que exesposo también llegue al Perú como refugiado. La madre evitó brindar mayor información debido al temor de posibles represalias que puedan sucederle en Afganistán.

“Hay que tener mucho cuidado. La comunicación es menos fluida con ellos. Tengo temor de aparecer en televisión porque los puedo estar exponiendo, pero yo sola no lo puedo hacer. Necesito ayuda de ACNUR. También de la Embajada de México que está ayudando a refugiados. Quiero ver posibilidades, lo que se pueda”, señaló.

Los talibanes tomaron el poder en Afganistán el pasado 15 de agosto. Ahora, el grupo extremista islámico intenta convencer a la población de que su régimen será menos brutal que el precedente, entre 1996 y 2001. Pero sus promesas no detienen la voluntad de miles de huir del país.

Perú dispuesto acoger familias afganas

Perú -a través de la Cancillería- expresó su disposición de acoger a familias afganas que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en un trabajo conjunto con las agencias especializadas de las Naciones Unidas.

Con esta medida -refirió en un comunicado- continuando con su vocación humanitaria, el Perú se suma al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas para la urgente atención a la situación humanitaria en Afganistán.

“Expresa su disposición para trabajar con las agencias especializadas de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para acoger a familias afganas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, señaló el comunicado.

Precisó que, a la luz de las actuales circunstancias, es esencial permitir el libre paso de aquellos que decidan salir de Afganistán, en condiciones de seguridad, y que se facilite el ingreso de ayuda humanitaria.

VIDEO RECOMENDADO

Los manifestantes salieron a las calles en favor de la bandera tricolor afgana y se oponían a sustituirla por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa a los insurgentes y a su Emirato Islámico.