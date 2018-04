Mujer trans denuncia discriminación en credenciales para Cumbre de las Américas

"Nunca me había sentido tan humillada" es el mensaje que escribió Isabella Fernández junto a su denuncia de discriminación. Isabella es una mujer trans que participará en la VIII Cumbre de las Américas en los días 13 y 14 de abril.

¿Qué fue lo que pasó? Isabella denunció que en su credencial para el evento internacional se escribió su nombre social en comillas como se ve en la imagen y, además, agregan su nombre legal, pese a que ya se había coordinado con Cancillería cómo proceder en estos caso.

"Esto pone en evidencia la #Transfobia del estado peruano. Las credenciales para la Cumbre de las Américas son una burla para la identidad de las personas trans. Nunca me había sentido tan humillada", escribió la denunciante en Twitter.

ESTÁNDARES DE REGISTRO

Según los estándares de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el registro de personas trans, ellos deben contar estrictamente con su nombre social a fin de respetar su identidad de género. Esta práctica se ha aplicado desde el año 2009 en todos los eventos de la OEA.

Isabella también adjuntó una imagen de su credencial hecha para la Asamblea General 2017 por el gobierno mexicano, donde respetan el nombre con el que se identifica, a diferencia de las que realizó el Estado Peruano.



El congresista no agrupado Alberto de Belaunde salió en defensa de Isabella y envió una carta a la Cancillería pidiendo la debida rectificación y lo calificó como una "burla inexcusable".

"Lamentablemente el día de hoy he tomado conocimiento que este compromiso no se ha respetado, pues la credencial entregada a una participante trans no solo llega a consignar su nombre social entre comillas, sino que además reseña su nombre legal, ello pese a que se trata de un documento de identificación de uso interno y que como es evidente ya no la identifica", explica el legislador en su carta.