La emisora RPP Noticias y el diario La República denunciaron este viernes que sus reporteros fueron asaltados y golpeados durante la cobertura de las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte en el centro de Lima.

RPP señaló que su reportera Andrea Amésquita sufrió el robo de parte de su equipo de transmisión y el impacto de una piedra mientras cubría las protestas.

“Nos han robado el micro de la cámara, además nos han caído piedras porque hemos estado en medio del fuego cruzado entre la Policía Nacional, que estaba lanzando bombas lacrimógenas, mientras que los manifestantes estaban tirando adoquines y botellas con agua”, indicó Amésquita.

La reportera detalló que, en medio de estos incidentes, un hombre le arrebató el micrófono de las manos y salió corriendo tras decirle “eso sí quieren grabar”, al darse cuenta de que era filmado por las cámaras, lo que ha permitido que se tenga el registro del atacante.

#ALERTA

Reportera Andrea Amésquita de @RPPNoticias fue hostigada y presionada, junto a su camarógrafo, para hacer una entrevista. A pesar de acceder le robaron micrófono y cayeron piedras en la pantorrilla mientras evacuaba la zona de confrontación entre policía y manifestantes. pic.twitter.com/GtHw4N4t4T — ANP Perú (@ANP_periodistas) January 21, 2023

La República también denunció que su videorreportero Omar Coca fue agredido por manifestantes que le exigieron que deje de grabar cuando filmaba una agresión en grupo hacia una persona.

“Procedí a correr. Me tiraban palazos, me emboscaron, me tiraron al suelo y me agarraron a patadas”, dijo Coca, quien agregó que los atacantes destruyeron su celular, su micrófono y un receptor.

Videoreportero Omar Cocca de La República fue cobardemente agredido mientras cubría las protestas en Lima. pic.twitter.com/ucMGBPmllB — Jordan Huerta (@Jordanhuerta23) January 21, 2023

Cabe mencionar que, las manifestaciones presentadas en estos últimos días derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y “severos daños” en la infraestructura en el Centro de Lima.

Colegio de Periodistas se pronuncia tras ataques a prensa

El Colegio de Periodistas del Perú expresó su rechazo a las agresiones a periodistas que se encuentran cubriendo información sobre las manifestaciones en Lima. “Nuestra Orden manifiesta su condena absoluta y exige a la policía proteger a los periodistas y al Ministerio Público investigar y sancionar a los desadaptados”, se señala en el pronunciamiento.

CPP 🧑‍💻| El Colegio de Periodistas rechaza una vez más la acción de vándalos y desadaptados que agreden a los reporteros que cubren información en las manifestaciones. Nuestra solidaridad con los colegas Omar Coca de La República y Andrea Amésquita de RPP. pic.twitter.com/KHhY9vYPmT — Colegio de Periodistas del Perú (@cpperuoficial) January 21, 2023