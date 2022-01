Pese al incremento de casos por coronavirus (COVID-19) a nivel nacional, sobre todo en distritos de Lima Metropolitana, el futbolista de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, decidió celebrar su cumpleaños junto a su familia y amigos en una vivienda ubicada en Lurín, donde no respetaron las medidas de bioseguridad frente al letal virus.

Además, el evento contó con la presencia de artistas conocidos como la salsera Daniela Darcourt, La Charanga Habanera, entre otras orquestas que amenizaron el evento e hicieron bailar a los invitados. Pero, ¿cuáles fueron las medidas de bioseguridad que no se cumplieron en la fiesta?

A través de diversos videos compartidos en redes sociales por los asistentes al cumpleaños del ‘Depredador’ se puede observar que no tenían mascarilla, sea una KN95 o dos quirúrgicas, las cuales son esenciales para evitar contagios del coronavirus.

Asimismo, no respetaron el distanciamiento social de metro y medio entre personas. De igual forma, el evento se realizó en pleno toque de queda, que en Lima y Callao rige de 2 a.m. a 4 a.m.

El delantero cumplió 38 años este sábado 1 de enero y fue centro de atención en redes sociales.

Tampoco se respetó la burbuja social, ya que en el evento se reunieron amigos, cantantes, familiares cercanos y lejanos del futbolista. El Ministerio de Salud (Minsa) siempre recomienda a la población a mantener una burbuja social como una estrategia de autocuidado clave para frenar la transmisión del COVID-19.

“La elección de quienes integran una burbuja es vital porque debe haber un verdadero compromiso entre ellos, pues su seguridad depende de cada integrante. Para que las burbujas funcionen es importante que no visiten a personas fuera de ese círculo íntimo”, explica el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), Luis Pampa.

Además, se desconoce si todos los asistentes al evento estaban debidamente vacunados contra el coronavirus. Recordemos que es obligatorio que las personas mayores de 18 años tengan sus dos dosis para ingresar a espacios cerrados. Incluso, quienes tengan tres meses desde la aplicación de su última vacuna, pueden acceder a la de refuerzo.

De igual forma, Paolo Guerrero y sus invitados participaron de un evento social masivo pese a que este tipo de actividades se encuentran suspendidas a causa de la pandemia del coronavirus desde marzo 2020.

“Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas. Asimismo, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas por razones de salud y a efectos de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19″, precisa el Minsa.

En resumen, en la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero no se respetó el toque de queda, el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarilla, se hizo un evento social pese a estar prohibido, no se priorizó mantener su burbuja social y se desconoce si todos estaban debidamente vacunados.

Aunque, se conoció que los invitados al evento social debían presentar una prueba de ‘hisopado de antígenos’ y su certificado de haber recibido las dos primeras dosis de vacuna ante COVID-19.

Recordemos que, Luis Pampa, médico infectólogo del INS, sostiene que además de la vacunación, es necesario seguir con las recomendaciones de prevención que evitan contagios del COVID-19 que son: el distanciamiento físico, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, y protector facial, sobre todo en lugares de gran aglomeración.

SANCIONES

La oficina de Fiscalización de la Municipalidad de Lurín clausuró este martes la hacienda donde se realizó la fiesta de cumpleaños del futbolista de la selección peruana.

“Se ha constatado que se han vulnerado las medidas del gobierno central mediante el decreto supremo 186 donde se ha consignado un toque de queda. Nos hemos apersonado a este lugar y procederemos para ejercer la medida que es la clausura por haber vulnerado estas normas. No se han apersonado y nos han abierto el establecimiento; sin embargo, vamos a notificarlos para darles cuenta de lo acontecido. La multa administrativa son 2 UIT”, indicó un representante de la Municipalidad de Lurín.

Bernardo Silva, administrador y jefe de Relaciones Públicas del Fundo Mamacona, aclaró a este diario que en dicho local no se llevó acabo la fiesta de futbolista Paolo Guerrero.

Clausuran local donde Paolo Guerrero celebró su cumpleaños https://www.americatv.com.pe/noticias/

VIDEO RECOMENDADO

Luego del incendio registrado en un inmueble situado en el Cercado de Lima, te mostramos cuál es el estado actual de la zona en donde ocurrió el siniestro de código 3.