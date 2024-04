Jorge Luis Vázquez Flores, el mayor coleccionista del mundo de Los Caballeros del Zodiaco, realizó un dibujo en la pared de su casa para rendirle homenaje a la recordada serie animada y al récord Guinness que ostenta. Sin embargo, lo que empezó como un bonito proyecto, terminó por ocasionarle un problema luego de que la Municipalidad de San Borja le levantara un acta a fin de que borre el mural.

El abogado, conocido por ostentar un récord Guinness por su colección relacionada con la serie, expresó que tendrá que presentar su descargo ante la municipalidad en un plazo de cinco días.

"Me levantaron un acta por pintar un muro de 'naturaleza comercial', pero este mural no es así. El acta está con imputaciones falsas y me han dado un plazo de 5 días para dar mis descargos. De acuerdo a mis descargos, deciden si me multan o no. La multa trae como consecuencia la limpieza del muro", declaró para Perú21.









Jorge afirma que este hecho afecta su derecho a la libre expresión y al uso de su propiedad, respaldado por la Constitución, y dijo que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

"Me siento vulnerado en mis derechos constitucionales de libre disposición de mi propiedad y libre expresión. Además, se ha vulnerado el derecho al trabajo del pintor. Si en caso ellos insisten con la multa, yo pienso a apelar. Si sale una resolución, yo voy a ir al Poder Judicial, porque no puedo permitir que se haga un precedente el hecho de que una municipalidad vulnere derechos", agregó.





Muro tributo a Saint Seiya





El también conocido como Jorge de Pegaso, explicó que el muro se pintó como parte de un tributo a Saint Seiya en Perú, ya que se cumplen tres grandes fechas importantes relacionadas con la franquicia.

La primera fecha es el aniversario del mangaka, Masami Kurumada, el cual ya lleva 50 años dibujando historias asombrosas como Ring Ni Kakero, Fuma No Kojiro, Saint Seiya y otros títulos.









La segunda fecha a celebrar son los 10 años del Guinness World Records obtenidos por Jorge como el mayor coleccionista del mundo de Saint Seiya. Y, finalmente, otra fecha importante son los 30 años del estreno de la serie en Perú.

A modo de celebrar estas tres fechas importantes para los fans y difundir el arte entre la sociedad, es que Jorge de Pegaso decidió mandar a dibujar un muro de ‘Los Caballeros del Zodiaco’.

Este muro se encuentra ubicado en su propiedad de San Borja y se está realizando con recursos propios. Sin embargo, tuvo que paralizar el pintado y corre el riesgo de ser borrado.





