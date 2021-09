La directora de Protransporte, Roxana Rocha, subrayó el último sábado que los 5 corredores complementarios en la capital se iban a implementar, lo cual fue interpretado como un cambio de postura de la Municipalidad de Lima sobre la reforma del transporte.

No obstante, ese mismo día fuentes de la Municipalidad de Lima citadas por el diario El Comercio indicó que los corredores complementarios a los que se refería Roxana Rocha eran los 2 que ya fueron puestos en marcha: Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa y el de Javier Prado.

Este lunes, Roxana Rocha reiteró de manera enfática que "los corredores sí van". "Queremos decirle a población que 2 están en trato directo y estamos muy de la mano trabajando con consorcios: en Javier Prado y Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa".

"En la Carretera Central eran 11 paquetes de rutas. De ellos, 6 eran de la licitación 2 y 5 de la licitación 1. Los de la licitación 2 tenían observaciones insubsanables y en los que quedan, los 3 consorcios que se debían presentar el 16 de marzo para la firma del contrato no lo hicieron porque no tenían el dinero y las cartas fianza", contó Rocha en Canal N.

La funcionaria resaltó que, ante esta situación, el siguiente paso es llamar a los postores que quedaron segundos en la licitación, los cuales tienen 60 días para presentar documentación que se estipula en las bases, aunque no indicó los cronogramas específicos.

Sobre este tema, el regidor aprista Luis Jiménez le pidió a la actual gestión de la Municipalidad de Lima tener "una sola posición y coherencia" sobre el caso de los corredores complementarios.

"Deben quedar cinco corredores. Escuché a la vocera Rocha que el corredor de Javier Prado será puesto en marcha nuevamente, no sé por qué el resto no. Si lo que se argumenta es que no hubo opinión favorable del MEF fue para todos corredores, porque unos sí y otros no, cuál es el argumento porque se exige aval para los corredores y no para bypass de 28 de Julio, allí no les interesa mucho la opinión del MEF", exclamó.