Tras la muerte de Muñequita Milly, presuntamente por una mala praxis, el Poder Judicial lanzó un comunicado para advertir la sanción de hasta 6 años de prisión para los profesionales de la salud que cometan negligencias médicas.

“Las conductas y situaciones agravantes se van a configurar dependiendo de varias razones: En principio no es lo mismo que se genere la responsabilidad penal médica por una lesión leve que si es por una lesión grave o concretamente la muerte de la persona, en cuyo caso es un homicidio culposo”, señaló el juez supremo Iván Guerrero López.

Así mismo, explicó que, si se determina la responsabilidad penal de un profesional, también tendrá que pagar una reparación civil.

“Se dicta la condena que implica una pena privativa de la libertad que además irá aparejada con una pena de inhabilitación, la reparación civil, que comprende la restitución del bien o el pago de su valor, y una indemnización bajo los criterios específicos de daño, antijuricidad, relación de causalidad y la parte subjetiva o culpa propiamente”, agregó.

Finalmente, destacó que existe una diferencia entre mala praxis y negligencia, por lo que es importante que las investigaciones esclarezcan los hechos.

“Puede existir mala praxis médica y sin embargo no tener impacto en bienes jurídicos, es decir, no generan la muerte, no generan lesiones graves o leves no tiene connotación penal. En la medida que eso suceda, no va a significar una situación delictiva, y podría darse sólo responsabilidad administrativa”, agregó.





