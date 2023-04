Las brechas de género en el liderazgo de las organizaciones hace que el Perú sea uno de los más atrasados en la Región, con solo un 12% de participación en cargos directivos ocupado por mujeres, según Women CEO Perú.

La organización alertó otro preocupante dato, que en un lapso de 10 años, solo se ha avanzado aproximadamente un 6%, todo lo cual forma parte del II Estudio de mujeres en Directorio de las empresas del mercado de valores.

Para Cecilia M. Flores, presidenta ejecutiva de Women CEO Perú, abrir espacios de liderazgo femenino no solo representa un aumento de la rentabilidad y productividad en la compañía, sino que además facilita un ambiente de intercambio de opiniones y una nueva visión del trabajo con enfoque de género.

Por esa razón, la ejecutiva informó que como parte de las acciones para contar con no menos del 30% de participación de las mujeres en puestos directivos, WomenCeo Perú, Plataforma de Directores Perú junto con ESADE Business School #4th Best in the World ExecEd, según Financial Times 2022, han diseñado el Programa de Certificación de Directoras denominado Women Board Member Program, el cual iniciará el 12 de Abril del 2023.

“El Women Board Member Program, será una experiencia única en la creación de una red de mujeres de amplia trayectoria profesional preparadas para asumir posiciones en Directorios, Consejos Consultivos y en suma, espacios de gobernanza en las organizaciones privadas y públicas”, explicó.

Detalló que se dotarán a las directoras de una visión global en materia de directorios y en suma potenciarán las competencias y habilidades directivas para ejercer sus funciones con eficacia, pensamiento critico e innovador, poniendo especial énfasis en el fortalecimiento de una gestión basada en los factores Ambientales, Sociales y Gobernanza gracias a la participación de la Corporación Financiera Internacional –IFC.

De esta manera, Women CEO Perú suma a la Iniciativa 30% al 2030 Camino a la Paridad, una acción fundamental para lograr la meta aspiracional

Flores precisó que las empresas en general requieren hoy ser cada vez más competitivas y para ello, el talento experto y las habilidades de las mujeres para participar en el liderazgo de las organizaciones, brindan nuevas oportunidades. Algunas de las características que menciona como propias del liderazgo de las mujeres que agrega valor a las organizaciones son:

Búsqueda de consensos. Las mujeres en puestos directivos contribuyen a enriquecer las discusiones, promoviendo negociaciones integradoras en la medida que las mujeres en adición al resultado económico, consideran otras variables que hoy resultan esenciales tomar en cuenta, como los riesgos empresariales, el clima organizacional, la apertura al cambio, entre otros aspectos.

Las mujeres en puestos directivos contribuyen a enriquecer las discusiones, promoviendo negociaciones integradoras en la medida que las mujeres en adición al resultado económico, consideran otras variables que hoy resultan esenciales tomar en cuenta, como los riesgos empresariales, el clima organizacional, la apertura al cambio, entre otros aspectos. Productividad. Como resultado, de las presiones propias que la sociedad atribuye a las mujeres para cumplir múltiples tareas no solo profesionales, las mujeres son muy buenas gestoras o administradoras del tiempo, de distribución y organización de tareas y definición de metas objetivas.

Como resultado, de las presiones propias que la sociedad atribuye a las mujeres para cumplir múltiples tareas no solo profesionales, las mujeres son muy buenas gestoras o administradoras del tiempo, de distribución y organización de tareas y definición de metas objetivas. Mejora continua. Lo que las hace más receptivas ante nuevas ideas y, por tanto, les es fácil enfrentar los cambios. Tienen la capacidad de promover la mejora de los equipos de trabajo, fortaleciendo el clima organizacional y los compromisos en materia de sostenibilidad.

Lo que las hace más receptivas ante nuevas ideas y, por tanto, les es fácil enfrentar los cambios. Tienen la capacidad de promover la mejora de los equipos de trabajo, fortaleciendo el clima organizacional y los compromisos en materia de sostenibilidad. Capacidad de negociación . Buscando el beneficio de todos los involucrados, al promover un debate colaborativo y participativo. Y es que los líderes de ahora están evolucionando buscando el bienestar de su equipo al ser más flexibles y cooperativos, al promover el bienestar personal y profesional, manteniéndolos en equilibrio.

. Buscando el beneficio de todos los involucrados, al promover un debate colaborativo y participativo. Y es que los líderes de ahora están evolucionando buscando el bienestar de su equipo al ser más flexibles y cooperativos, al promover el bienestar personal y profesional, manteniéndolos en equilibrio. Comunicativas. Destacando por su asertividad, empatía y escucha activa a la hora de trasladar un mensaje; habilidades fundamentales para garantizar que todos los interlocutores lo entiendan y cumplir con los objetivos.

Por su parte, Luciana Olivares, reconocida ejecutiva y directora de empresas, así como de Women Ceo Perú, embajadora de la Iniciativa del 30% al 2030 Camino a la Paridad, señaló que ver a más mujeres en Directorios es todo un reto de largo aliento, pero no imposible de lograr.

“Aún existen algunas barreras que deben superarse, tanto por el medio empresarial, como por las propias mujeres en su propia mirada aspiracional, como colaborativa entre mujeres, pero poco a poco las mismas empresas se están dando cuenta que las mujeres somos muy importantes para altos cargos en los directorios. Es por ello que estamos convencidas que con acciones como las que impulsamos, se logrará mover al fin la aguja para beneficio de todos”, apuntó.