El estudiante de contabilidad, Milber Illaconza (26), resultó herido luego de chocar su scooter eléctrico contra la puerta de un taxi en el cruce de Manuel Bonilla y la avenida Larco, en el distrito de Miraflores, el último viernes.

De acuerdo a América Noticias, el joven recorría las calles miraflorinas sobre su scooter cuando de pronto la pasajera de un taxi descendió del vehículo y él impactó contra la puerta. “Mi hermano estaba manejando por donde debía (...) pero chocó con la puerta del carro”, indicó Cindy Illaconza, hermana de la víctima a América Noticias.

Tras el accidente, Milber quedó herido sobre la berma y tuvo que pedir ayuda al taxista para ser atendido. “La señorita pasajera ve a mi hermano tendido y les dice al taxista y a él que es su problema, entonces se va y mi hermano ha tenido que pedirle auxilio al conductor”, contó.

Sin embargo, habrían sido los compañeros de trabajo de Milber -quienes estaban con él al momento del accidente- los que obligaron al taxista a trasladarlo al EsSalud de la Av. Angamos para ser atendido. “Él (Milber) tiene un seguro en EsSalud pero nos dicen que en ese local no tienen la especialidad de cuello y cabeza. Entonces les pedí que me faciliten una ambulancia para trasladarlo a otra sede, pero me dijeron que no se podía”, denunció Cindy.

“Tuvimos que trasladarlo a la clínica Sanna en San Borja. Ahí me dijeron que yo debía cubrir todos los gastos por que el SOAT del taxista solo cubre S/20 mil”, indicó Cindy. “Todo sale S/40 mil”, agregó.

Según RPP, el chofer identificado como Carlos Alberto Quesalla Alosía, culpa a Milber al alegar que fue este quien se cruzó.

La familia del universitario exige que el taxista se haga responsable de los gastos médicos, pues Milber tiene una fractura en la maxilar superior, por lo que necesita ser operado urgentemente.