Tras 25 días de abandono parques de Miraflores aún no se recuperan

Miraflores ha obtenido múltiples premios por la belleza de sus áreas verdes, pero, desde que empezó la actual gestión de Luis Molina –quien renunció hace unos días a Solidaridad Nacional tras conocerse los aportes de OAS a Luis Castañeda –, estos espacios públicos han perdido su brillo y, ahora, en varios lugares donde solía haber flores, hay tierra, palmeras enfermas y cercos secos. Este diario lo verificó en un recorrido que hizo el jueves.

El punto más crítico de abandono fue constatado el 22 de abril. Ese día, Pilar Madrid, Desirée del Carpio y otros vecinos hicieron un recorrido por los parques junto al subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes, Carlos Benítez. Madrid registró en imágenes la situación y envió un documento a la Contraloría dando cuenta de la deficiencia del nuevo proveedor Consorcio Miraflores Verde y cuestionando su contratación, que fue suscrita el 27 de marzo por S/8’421,582. Para Del Carpio, esta adjudicación se hizo “a dedo”.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores nos respondió mediante un documento: “La gestión anterior nos dejó un contrato vencido y sin poder renovarlo, lo que produjo un desfase en el mantenimiento de las áreas verdes de 25 días. Por esa razón, los parques sufrieron un deterioro y el nuevo proveedor, a partir del 28 de marzo del año en curso, trabajó para su recuperación”.

A la fecha, los parques no se encuentran al 100% recuperados, a pesar de que Benítez prometió que para la primera semana de mayo todo estaría en óptimas condiciones.

Iván Vidal, coordinador del Consorcio Miraflores Verde, dijo a Perú21 que el distrito necesita 650 mil plantas, pero la comuna les paga solo por 150 mil al mes. “Nosotros no podemos sembrar en dos meses todo; nuestro contrato no lo estipula así”. Sobre el ofrecimiento de Benítez, dijo: “Yo no voy a hablar sobre los dichos de otra persona”.

Vidal reconoció que hay áreas verdes con problemas y estimó que en dos meses plantarían el total de flores, mientras que las palmeras “tardarán meses en recuperarse”. En cambio, la comuna indicó que, a la fecha, el 90% de áreas verdes está en “óptimas condiciones”.

▷ Alcalde de Miraflores presenta renuncia irrevocable al Partido Solidaridad Nacional

¿QUIÉN ES EL CONSORCIO?

Miraflores Verde está conformado por tres empresas: Rozpyek, Bajo la Sombra del Árbol y Vivero Tania. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Rozpyek solo ha trabajado con una entidad estatal: la Municipalidad de Lima y fue durante la gestión de Luis Castañeda. Entre los años 2015 y 2018 cobró S/58,251.

Por otro lado, Bajo la Sombra del Árbol se inscribió ante la Sunat recién el 9 de febrero de este año y consiguió un Registro Nacional de Proveedores el 2 de marzo, apenas 25 días antes de firmar su contrato con Miraflores.

Mientras tanto, Vivero Tania, desde 2007 hasta 2016, cobró un total de S/3’347,631 por servicios a diferentes municipios, gobiernos regionales y ministerios.

Iván Vidal, coordinador del consorcio, fue asesor de Emape en 2011 y él mismo reconoció que en ese año también trabajó con Castañeda.

TENGA EN CUENTA

- El distrito de Miraflores ha presupuestado un total de S/13’502,915 para este año por parques y jardines públicos, es decir, S/54,365 más que en 2018.

- Los vecinos de la zona pagan S/18.96 mensuales para el mantenimiento de las áreas verdes.

- En dos meses, la comuna adjudicará el servicio a un nuevo proveedor. “Hemos iniciado el proceso de contratación”, indicó el municipio miraflorino.