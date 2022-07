Pese al aumento de casos de viruela del mono, el asesor del Ministerio de Salud, Eduardo Ortega, informó que el sector aún no ha decidido si se comprarán vacunas contra esta enfermedad. A la fecha, se han detectado 282 casos en nueve regiones del país, estos son: Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica, La Libertad, Tacna, Loreto, Piura, Cusco y Junín.

“Nosotros no tenemos una certeza exacta a la fecha que vamos a tener la vacuna pronto porque también la demanda que hay en el mundo se ha incrementado mucho. Entonces en este momento lo fundamental es reforzar la prevención y la detección de los casos para todo aquel que tiene la viruela del mono no contagie a los demás y todo aquel que sospecha sea detectado rápidamente”, señaló en diálogo a Canal N.

En esa línea, instó a toda persona que sospecha haber tenido contacto con alguien que estaría infectado, a llamar a la línea 113 opción 6 del Minsa o acudir al establecimiento de salud más cercano a su residencia.

Asimismo, precisó que actualmente hay una vacuna aprobada contra la viruela humana. “Da un poco de inmunidad cruzada contra la viruela del mono. Sin embargo, no es lo mismo usarla en personas de alto riesgo, por ejemplo, gente que trabaja en laboratorios biológicos y que tendría que exponerse a este virus. El virus de la viruela humana era muy mortal, en este caso”.

Cabe recordar que días atrás, el titular del Minsa, Jorge López, informó que su sector estaba evaluando adquirir la vacuna contra esta enfermedad.

“Seguimos trabajando al respecto. Ha habido la alerta de la OMS y de todos los indicativos que ha dado nosotros tenemos un 99% de lo que ha indicado en nuestro país, lo único que nos falta es la vacuna, lo cual está actualmente siendo evaluado por el Comité de Expertos y ver si vamos a tener la necesidad de comprar esa vacuna para nuestro grupo de riesgo”.

Conductas que favorecen el contagio

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, explicó que el sexo casual estaría favoreciendo el contagio en el país. En esa línea, instó a la ciudadanía a reducir en lo posible el número de parejas sexuales y evitar encuentros con desconocidos.

“Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas. Esto nos ha complicado bastante lo que es el rastreo de contactos porque cuando le hemos preguntado quién ha sido tu última pareja sexual lamentablemente no lo conocían, no tenían el nombre porque a veces lo habían contactado a través de aplicativos de citas o en espacios de socialización”, explicó en RPP Noticias.

“Entonces creemos que en este momento lo que es el sexo casual y lo que es tener múltiples parejas sexuales es la conducta de riesgo que está favoreciendo la transmisión”, añadió.

