Melisa González Gagliuffi rompió su silencio tras atropellar y matar Cristian Buitrón Aguirre (35) y Joseph Huashuayo (28) en un accidente ocurrido el último viernes 11, en la avenida Javier Prado, en San Isidro. Como se sabe, también dejó herido a Luis Miguel Vega Palacios (31), quien intenta recuperarse en una clínica local.

“Esa mañana (del accidente), para mí, ha sido el momento más doloroso de mi vida. Ese día impacté a dos personas, quienes fallecieron y otra quedó herida. Desde ese día, mi vida es un calvario y muy doloroso. Jamás pensé que pudiera sentir tanto dolor”, precisó en América Noticias.

Agregó en torno a la maniobra que hizo y que originó el accidente, González Gagliuffi indicó que “un taxi colectivo que avanzó y me rozó... luego me hizo ademanes, pensé que se iba a ir y de pronto, me mete al carro y me descarriló. Yo me asuste, y tiré del timón para tratar de estabilizarme, pero perdí el control del carro y vi que había peatones y que me los iba a llevar a todos. Todo fue muy rápido”.

Descartó que fuera maquillándose o visualizando su celular mientras conducía. De otro lado, negó especulaciones en torno a un supuesto abandono de las víctimas.

“Lo único que pedí era que los salvaran. Pedía ayuda, ayuda. Lo único que me importaba era saber que estuviesen bien y que fueran llevados a la clínica”, precisó.

Llorosa y nerviosa, González Gagliuffi agregó que “no puedo imaginar lo que están sientiendo los padres (de las víctimas) y eso hace todo esto más insoportable”, sostuvo.