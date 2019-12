En medio del velatorio de su hija, Jhoana Inga, la madre de Alexandra Antonella Porras Inga (18), la muchacha que falleció electrocutada en el McDonald’s de Pueblo Libre con su enamorado Carlos Gabriel Campos Zapata (19), denunció una serie de irregularidades y pidió que se esclarezcan hechos en torno a la muerte de su hija.

“No quiero hacer escándalo pero necesito saber qué pasó con mi hija. Desde el inicio he visto cosas extrañas como que mi hija fue hallada sin polo (con el torso desnudo). ¿Por qué estaba así? También ocurrió un cambio de peritos y fiscales en el caso y cuando me entregaron sus cosas, ya no estaba su DNI", indicó Inga a América Noticias.

Inga precisó además que no se ha logrado determinar a qué hora murió su hija ya que ha recibido diversas versiones al respecto.

De otro lado, hizo un llamado a los supervisores de McDonald’s, Franklin Medina y a María Esther de la Luz, presentes en el momento del deceso de Alexandra, se comuniquen con ella para saber pormenores del deceso de su hija.

Recordó que su hija le había contado que era “explotada” en el local de McDonald’s. “Me decía 'mamá, nunca descansamos. Allí no te pueden dejar nunca sin hacer nada”.

NEGLIGENCIA PUNIBLE

Para la abogada de Alexandra Antonella Porras Inga, McDonald’s incurrió en el delito de negligencia punible y adelantó además que en su denuncia incluirá a la Municipalidad de Pueblo Libre por no haber cerrado el local pese a sanciones previas.

“Hay negligencia punible de McDonald’s; tienen mucha responsabilidad porque no tomaron las precauciones del caso para los trabajadores, quienes reiteradamente señalaron que habían cables expuestos y pelados, y que (los trabajadores) les habían dicho que en cualquier momento iba a ocurrir una tragedia, que su vida corría peligro de muerte. También iremos contra la Municipalidad de Pueblo Libre, quienes, pese a sanciones, dejaron que el local siguiera trabajando”, indicó.

McDonald's