El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, aseguró que la inmovilización total de los domingos es una medida que no ha funcionado y que se debe apostar por una estrategia focalizada en la que se apliquen restricciones específicas dentro de los distritos a fin de prevenir de una manera más efectiva la propagación de contagios de coronavirus (COVID-19).

“Estoy realmente preocupado por el crecimiento que no se ha controlado, hay medidas interesantes pero hay que aprender de la historia, ¿funcionó la medida de inmovilización de los domingos? yo creo que no. La medida de los domingos hay que evaluarla con pinzas. La gran lección que tenemos que sacar es que la cuarentena chicha no ha funcionado. No podemos aplicar medidas totales, cada región, cada distrito es diferente. No podemos imponer un modelo que ya fracasó en las ultimas semanas”, señaló a Latina.

En esa línea, afirmó que debería apostarse por la implementación de cercos epidemiológicos en los que se apliquen pruebas moleculares. Destacó que esta estrategia ya la están usando algunos gobiernos locales, pero que hace falta extenderla a todo el país.

“Una medida que sí tendría eficacia serían los cercos epidemiológicos, buscar los casos casa por casa en lugares de alto contagio y ahí, en los cercos, aplicar pruebas moleculares. Tenemos que ser creativos, hemos visto medidas similares en distritos como San Borja y La Molina, pero es un esfuerzo mínimo si no se articula”, agregó.

El último miércoles el presidente Martín Vizcarra anunció que se volverá a aplicar la inmovilización total los días domingo, así como la extensión de la cuarentena a más regiones y distritos del interior del país a fin de mitigar los casos positivos de coronavirus.

Maguiña informó además que el gremio médico ha entregado un documento con 15 propuestas para combatir la pandemia, entre las que destaca emplear la telemedicina en regiones en las que no hay personal de salud capacitado.

“En nuestro pliego hemos planteado, sobre todo, que se use la telemedicina, porque faltan especialistas en las zonas más alejadas del país. Muchos médicos pueden hacerlo y así salvar vidas de forma rápida y gratuita. Tenemos que reforzar el enfoque integral en centros y postas, no es solo la vacuna [contra el COVID-19] hay que reforzar de manera integral y sostenida”, aseveró.

Ciro Maguiña sobre medidas del gobierno (Latina)