Madre de joven asesinado en San Marcos teme por su vida y pide garantías a la PNP [VIDEO]

La madre de Eric Arenas Sierra joven asesinado en San Marcos , Fresi Sierra solicitó a las autoridades garantías para su vida y la de sus padres, tras haber recibido extrañas llamadas telefónicas, según informó América TV.

"He recibido algunas llamadas. Eso yo voy a dejar a la Dinincri para que sigan investigando. Yo temo por la seguridad de mis padres, de mí misma. (Pido) que me den garantías porque yo no estoy segura si este sujeto ha trabajado solo o tiene otras personas por ahí, cómplices", denunció Sierra visiblemente atemorizada.

Fresia lamentó que las autoridades de la Universidad Nacional de San Marcos hasta el momento no le hayan brindado ningún tipo de apoyo.

"También estoy un poco frustrada porque la universidad donde mi hijo ha estudiado y donde lo han matado, en ningún momento me ha prestado apoyo", señaló la madre. Mientras su abogado advirtió que tomará acciones legales contra dicha casa de estudios.

El dolor de perder a su hijo hizo que Fresia pensara lo peor, incluso de cometer cualquier acto de locura contra el asesino.

“Si yo pudiera hacerle lo mismo que le ha hecho a mi hijo lo hubiera hecho. No me importó en ese rato, aunque sea desgraciarme la vida lo hubiera hecho, pero voy a dejarlo a la justicia”, refirió la madre, quien pese a todo esperará que las autoridades hagan su trabajo.