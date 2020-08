La congresista fujimorista Luisa María Cuculiza no quiere que tú, mujer peruana, cantes esta canción de Corazón Serrano porque, según dijo, "es una porquería":

[Luisa María Cuculiza se alinea con Lay: 'También estoy a favor de la pena de muerte']

Cuculiza expresó su preocupación sobre el gusto musical de las peruanas en una entrevista de Canal N, en la cual estaba hablando sobre el feminicidio y la necesidad que existe de frenar el avance de este delito en nuestro país.

Indignada, la integrante de la bancada de Fuerza Popular resaltó que la letra de la canción no contribuye en nada a las campañas para evitar la violencia contra la mujer.

[MEMES: Internautas bromean con partida de michi de Luisa María Cuculiza]

"Las mujeres no han nacido para mendigar ni para ser maltratadas. Esta canción que dice 'sácame la vuelta pero no me dejes' y todas las mujeres corean esa famosa canción que es una porquería", dijo Cuculiza, visiblemente irritada.

“‘Si te vas, llévame'… ¿Qué es eso? Esa canción no debe ser nunca más cantada. ‘Sácame la vuelta pero no me dejes’, o sea, ‘maltrátame, pero no me dejes’. Ya pues, no sean brutos”, subrayó la parlamentaria fujimorista.