Unos 3 mil jóvenes se concentraron la tarde del lunes en la Plaza San Martín para protestar por tercera vez en contra del nuevo régimen laboral juevnil, también conocido como Ley Pulpín.

Con pancartas con frases en contra de la controversial norma, y bombos, bocinas y piñatas con los rostros de Ollanta Humala, Alan García, Alberto Fujimori y Nadine Heredia, los jóvenes empezaron a expresar su malestar contra la mencionada norma. Ley Pulpín. Frentes de estudiantes de diversas universidades participaron de la tercera marcha contra el régimen laboral juvenil.

Todo el Centro Histórico de Lima estaba resguardado por cientos de policías, quienes se encontraban acantonados en los alrededores de la Plaza San Martín, y en calles aledañas como Lampa y Emancipación. Los agentes del orden también resguardaron fuertemente la casa del presidente Ollanta Humala, ubicada en Surco.

El congresista Yonhy Lescano se hizo presente en la protesta, y calificó las declaraciones del ministro de Trabajo, Fredy Otárola, como una "barbaridad", al asegurar que los jóvenes sí percibirán utilidades con esta norma.

"El ministro pareciera que vive en Suiza, no se puede cambiar la ley a partir de un reglamento. En el Perú, la gran mayoría de empresas no paga utilidades a sus trabajadores", dijo. Ley Pulpín. El congresista Yonhy Lescano indicó que hoy en día "en el Perú no se pagan utilidades".

Al promediar las 6:40 p.m., los manifestantes se trasladaron por las avenidas Garcilaso de la Vega y Arequipa, para dirigirse a la sede de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas , en San Isidro.

El local de la Confiep estuvo resguardado por un gran contingente policial y miembros de seguridad del Estado. Asimismo, las puertas que protegen el ingreso fueron aseguradas con cadenas.

Ya van tres. Por tercera vez, la juventud salió en protesta de la ley del empleo juvenil (Ley Pulpín) y expresaron su rechazo al presidente Humala. (AP)

A las 9:00 p.m., los jóvenes se plantaron en el cruce de las avenidas Javier Prado y Petit Thouars, debido a que la Policía Nacional les impidió avanzar hacia San Borja.

Durante la jornada, un grupo de jóvenes anunció una movilización para el 15 de enero con el fin de recolectar firmas y presentar una iniciativa popular de derogatoria de la ley.

Al promediar las 11 p.m., los miles de jóvenes causaron gran congestión a la salida de la Estación Central del Metropolitano a su retorno a la Plaza San Martín.

Un grupo de manifestantes empezó a arrojar objetos contra los establecimientos en los alrededores e, incluso, agredieron a una reportera de América Noticias durante un despacho en vivo. Otros periodistas también fueron amedrentados por los manifestantes.

¿Es una guerra? Fuerte contingente cuidó casa de Humala durante la protesta contra la Ley Pulpín. (Martín Pauca)

LO QUE DICE LA LEY

Este régimen alcanza a los jóvenes entre 18 y 24 años, que se incorporen por primera vez a la planilla o que estén desocupados. Los contratos serán de un año, renovables por periodos de seis meses, con un máximo de 3 años.

Reconoce una remuneración mínima, una jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, así como descanso semanal y 15 días de vacaciones.

Los contratos anteriores a la ley seguirán bajo sus mismas condiciones.

Recorta beneficios como compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificación y asignación familiar.

En el reglamento se incluirá el pago de utilidades para estos jóvenes.

Contemplará, asimismo, mecanismos para garantizar la capacitación y evitar despidos y que no se canibalicen los demás sistemas.

