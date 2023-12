La jueza Leny Zapata Andía, destituida de su cargo en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, se pronunció para defenderse de las acusaciones después de ordenar la liberación de siete venezolanos detenidos en el búnker de esa parte de la ciudad.

La jueza destituida del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac informó que de los 28 detenidos, la Fiscalía solo encontró presunta responsabilidad penal en 7 personas. Por lo tanto, en el requerimiento fiscal, solo pusieron a disposición a esas 7 personas, mientras que las otras 21 fueron liberadas por el representante del Ministerio Público. Los arrestados enfrentan investigaciones por microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas.

“Se puede apreciar que en el requerimiento del señor fiscal, a mí solo me ponen a disposición a siete personas; a los otros 21, el señor representante del Ministerio Público les dio libertad”, afirmó tajantemente a Cuarto Poder.

Después de liberarse a las 12 personas detenidas el 12 de diciembre en San Juan de Lurigancho, uno de los liberados, identificado como José Antonio Ríos Gil, disparó contra dos efectivos policiales en una intervención en el establecimiento. Sin embargo, se ha revelado que Ríos no figura en el requerimiento de prisión preventiva en el caso del búnker de Pachacámac.

“Es falsa esa acusación, yo nunca lo tuve a él dentro del requerimiento de prisión preventiva”, comentó Zapata.

Visiblemente afectada, la jueza aseguró que no es una persona corrupta: “No quiero que digan que yo soy una persona corrupta. No soy corrupta. ¿Dónde están los indicios de que pagaron o me dieron dinero?”

Bajo estos argumentos, Leny Zapata Andía consideró que su destitución del cargo de Jueza Supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac “es injusta”.





