Muñoz evalúa restringir circulación de vehículos de carga en las panamericanas Norte y Sur

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que, tras la aplicación del plan ‘pico y placa’, se evalúa restringir la circulación de vehículos de carga en vías como la Panamericana Norte y Panamericana Sur.



“Estamos evaluando algunas medidas de carga que se están trabajando en estos días, debemos tener alguna respuesta en ese sentido, (la restricción sería) en las panamericanas (Sur y Norte)”, indicó en RPP Televisión.

Muñoz remarcó que este miércoles se reunirá con los técnicos de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional para analizar esta iniciativa y otras propuestas, las cuales incluyen la intervención en cruces viales, la prohibición del giro a la izquierda y la implementación del uso del volteo a la derecha.

Además, señaló que se incrementará el número de semáforos inteligentes y se concretará la construcción del by pass en el óvalo Monitor, a fin de mejorar el desplazamiento de los vecinos de La Molina.

Muñoz reiteró que la decisión de sacar a La Molina del plan ‘pico y placa’ fue en base a los resultados y no por presión del alcalde Álvaro Paz de la Barra.

“Todas las acciones que nosotros tomamos las tomamos en función a estadísticas y en función a lo que nuestros técnicos van indicando. No es que se haga por una u otra razón antojadiza o porque se escuchó una sola voz, sino esto es medición de técnicos”, afirmó.



“Yo nunca tomo decisiones por temor ni por presión, y así me he comportado”, agregó.