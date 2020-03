Viviana Alvino piensa en su nieta y rompe en llanto. Camila tenía solo 4 años y su asesino aprovechó que se encontraba en la calle, de madrugada, con otras dos niñas, para raptarla y abusar sexualmente de ella.

Luego de esto, golpeó su cabeza con un pico, metió el cuerpo de la pequeña en un costal y lo arrojó en el sector La Mina, en Independencia, donde fue hallado, la noche del domingo. Se trataría de un adolescente de 15 años.

Doña Viviana contó que, a inicios de año, su nieta viajó a Lima, desde Cerro de Pasco, junto con su madre, Mirella Huamán Santiago (22), y con su hermanita de dos años. Vinieron con la idea de radicar en Independencia, sin imaginar la desgracia que vivirían.

La noche del último sábado, Mirella Huamán acudió a una yunza. Pero antes dejó a sus dos hijas al cuidado de su prima, otra niña de apenas nueve años, quien vive a pocos metros de su casa.

Huamán estuvo bebiendo licor desde las 10:00 p.m. del sábado hasta 6:00 a.m. del domingo, tal como ella misma lo declaró. “A la una de la madrugada, mi prima vino con las bebés a la yunza. Entonces me fui con ellas y me quedé hasta que se durmieron. Luego volví a bajar (a la celebración)”, dijo.

Al ir a buscar a sus hijas, se percató de que la mayor no estaba. De inmediato fue a la comisaría de Payet a denunciar su desaparición. Tras horas de búsqueda, hallaron sus restos.

La PNP recopiló las imágenes de la cámara de seguridad de una tienda ubicada cerca de la casa donde permanecieron las niñas. En ellas se ve el momento en que un hombre se lleva a Camila en brazos.

CÍRCULO DE VIOLENCIA

La madre del presunto asesino lo reconoció y acudió a la comisaría. Se trataría de M.F.A., de 15 años. Ella sostuvo que el menor vivía con un familiar en la zona de Tahuantinsuyo. Hasta allá fueron los agentes Antisecuestros y hallaron una bolsa con la ropa que se usó en la noche del crimen.

La psiquiatra Marta Rondón explicó que si bien no se puede dar un diagnóstico general para todos los homicidas, crecer en un entorno violento es un factor común. “Esto altera la estructura del cerebro y se corre el riesgo de desarrollar una psicopatía, que te hace actuar sin pensar en consecuencias ni en el dolor ajeno”, expresó.

DATOS

-La Fiscalía informó que la pequeña Camila falleció producto de un traumatismo craneoencefálico y cervical.

-Viviana Alvino, abuela paterna de la víctima, pidió ayuda al Ministerio de la Mujer para quedarse con la custodia de su otra nieta.

-Edwin Valle, quien vive en Estados Unidos desde hace casi dos años, exigió justicia para su hija.

-El abogado penalista Mario Amoretti explicó que, al ser menor de edad, M.F.A. deberá ser enviado a un centro juvenil. Él habría cometido tres infracciones: contra la vida, contra la libertad y contra la libertad sexual, por los que podrían darle 10 años de internamiento. Al cumplir 18 años, podría pasar a un penal.

-El domingo, la Policía halló los restos de otra menor en San Juan de Lurigancho. El cuerpo se encontraba en proceso de descomposición.