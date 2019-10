Edmer Trujillo, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que bus que cayó al abismo en Chicla, Huarochirí (Lima) no tenía autorización para realizar viajes interprovinciales. Como se sabe, se reportaron 2 personas fallecidas y otras 15 heridas tras el accidente.

“El vehículo no tiene ninguna autorización por parte del Ministerio de Transportes para realizar el servicio [turístico] que prestaba; se están haciendo verificaciones”, señaló.

No obstante, añadió que “es probable que el Gobierno Regional de Junín haya emitido alguna autorización. Tenemos que verificar esa información”. En todo caso, si esta región hubiese otorgado licencia, solo hubiese podido circular por Junín, aclaró el ministro.

Según información proporcionada por El Comercio, el bus registra en total 10 multas por infracciones de tránsito entre el año 2019 y 2018.

Respecto al chofer, Trujillo indicó que “está no habido, no sabemos quién es el conductor, no tenemos la información suficiente que nos permita hacer las verificaciones correspondientes”.

El titular del MTC dejó en claro que este caso “es evidente que fue un servicio informal y es evidente que este es un accidente más por fallas humanas”.