Mi papá me metió un cachetadón hace 3 años y lo denuncié en la comisaría. Mi familia paterna no me habló mucho tiempo. No me arrepiento. Hice lo q en ese momento creí lo mejor y xq quería q por fin supiera q sus abusos iban a tener consecuencias. Ninguna foto es aval de nada. pic.twitter.com/oXf2AvxL8V