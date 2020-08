[ACTUALIZACIÓN 16:23]El conocido 'Gringo Karl' recuperó su libertad, luego de llegar a un acuerdo con Edgar Peñafiel, dueño del auto al que chocó y destrozó, tras un triple choque que ocasionó el último miércoles en la Panamericana Sur, a la altura del Puente Atocongo.

Las autoridades liberaron al ciudadano sudafricano pese a que tenía 0.6 gramos de alcohol en su cuerpo – más del límite permitido – al momento de ocasionar el accidente de tránsito.

"Pido disculpas a todos. Me siento bien avergonzado de lo (que) hecho. (Solo) decir gracias a Dios que nadie salió lastimado", dijo el 'Gringo Karl' a su salida de la comisaría de Pamplona Alta.

El referido personaje, quien está casado con la cantante folclórica Flor de Huaraz, indicó que había manejado su vehículo luego de beber unos trago junto a un "paisano", a quien veía después de 10 años.

Agregó que tiene brevete sudrafricano "porque acá en el Perú no me lo dieron (pese a haber) hecho los exámenes", y que tiene pasaporte pero que por sus antecedentes no le quieren dar carné de extranjería.

Por su parte, su esposa defendió al 'Gringo Karl' por no tener la documentación en regla (brevete y documento de identidad). "Él es mi esposo. Le doy gracias a Dios que solo fue un accidente, nada más, y no ha habido más pérdidas. Gracias a Dios él está vivo", sentenció.

[ACTUALIZACIÓN 11/12 15:25]Luego de que el 'Gringo Karl' impactó a un vehículo por la parte de atrás y terminara en la fiscalía por conducir ebrio, este habría sido dejado en libertad la noche del jueves tras pagar una fianza de S/.1,800.

Así lo informaron fuentes cercanas al 'Gringo Karl', según consignó el programa Espectáculos de Latina.

[ACTUALIZACIÓN 10/12 17:58]Tras haber sido detenido por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad y ocasionar un triple choque cerca al puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, el 'Gringo Karl' intentó minimizar el hecho.

"Lo lamento mucho, que más puedo decir… He tomado un par de traguitos, tres traguitos", dijo el 'Gringo Karl' tras rendir su manifestación ante el fiscal de turno y comprobarse que tenía 0.8 grados de alcohol en la sangre.

"Me encargaré de todos los daños, los voy a pagar", agregó el 'Gringo Karl' quien sería trasladado al Ministerio Público en las próximas horas.

[NOTA ORIGINAL 10/12 08:56]Esta madrugada el 'Gringo Karl' ocasionó un triple choque cerca al puente Atocongo por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, informó Correo.

Afortunadamente no se registraron heridos, pero los vehículos quedaron destrozados. El 'Gringo Karl' no pudo controlar su auto y chocó con otras dos unidades que iban delante de él.

Al ser intervenido por la Policía el 'Gringo Karl' se limitó a decir que "todo está bien" y se tambaleaba producto de la cantidad de alcohol que consumió, según precisó Correo. La Policía de la comisaria de Pamplona 1 lo trasladó de inmediato al policlínico de Chorrillos para que se realice el dosaje etílico.

El 'Gringo Karl' tenía 0.8 grados de alcohol en la sangre y fue detenido en la comisaría a espera de los representantes del Ministerio Público para que rinda su manifestación. "Fue un accidente, son cosas que pasan y sucedió", dijo el 'Gringo Karl'.

Uno de los afectados fue Héctor Peñafiel, cuyo auto quedó inservible. Precisó que felizmente no tenía a nadie en la parte posterior de su vehículo.