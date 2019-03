Gobernador del Callao sobre plan para asesinarlo: "Tomaré acciones legales" [VIDEO]

Dante Mandriotti, gobernador del Callao, en conversación con RPP Noticias, se pronunció sobre el plan de Constantino Galarza Zaldívar, vicegobernador del Primer Puerto, quien tenía previsto asesinarlo mediante sicarios .

Mandriotti señaló que tomará acciones legales contra Galarza Zaldívar luego de la difusión de un audio de este donde se le escucha planeando el homicidio de su superior.

"Estamos sorprendidos sobre lo que pasó el día de ayer. Esto es un posible atentado, muy trabajado con mucho tiempo y mucha dedicación para poder asesinarme", señaló.

Asimismo, el gobernador chalaco indicó que es constantemente amenazado de muerte.

"Es permanente (recibir amenazas de muerte) en el Callao. Queremos hacer un cambio. Pedro López y yo. Él está igual que yo en la misma situación. Es un grupete de malas personas que a través de Internet hacen de amenazas", aseveró.

"Definitivamente tengo el servicio de la Policía Nacional que me protege y estamos contentos. No voy a dejar de salir. Salgo todos los días al Callao y la gente me quiere. En mi vida he cometido un delito. Tomaré medidas, pero no dejaré de apoyar a la población", agregó.

