La Asociación de Bancos (Asbanc) envió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para advertir que la información personal de los ciudadanos que es administrada “por entidades del sector público” está siendo filtrada y vendida en redes sociales.

Tras tomar conocimiento de este hecho, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado el 20 de mayo en el que precisó que atendieron “de manera inmediata” la situación enviando un comunicado a todas las entidades públicas, así como la desactivación de páginas web sospechosas de fraude.

¿Qué dijo Asbanc?

En la carta enviada a Aníbal Torres se detalla que el Ejecutivo fue advertido de esta situación durante dos reuniones en abril y mayo, y enfatizó que la comercialización de esta información “pone en riesgo el desarrollo de transacciones seguras”.

“Conforme se informó en dichas reuniones, nuestro gremio tomó conocimiento de la comercialización de información altamente sensible que compromete los datos personales de un número considerable de personas y que, al estar disponible en redes sociales, pone en riesgo el desarrollo de transacciones seguras”, indicó el gremio de bancos en el documento.

Inician investigación

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), a través de la Dirección de Fiscalización e Instrucción, ha iniciado acciones de fiscalización.

La medida busca determinar si se da trámite a un procedimiento sancionador contra quienes resulten responsables de obtener en forma irregular y difundir datos personales de ciudadanos.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, una conducta como la descrita constituiría una infracción muy grave, por tratarse de una recopilación de datos personales mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos, cuya multa es de 50 UIT hasta 100 UIT.

Reniec toma acciones

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió varios descargos sobre la gravedad del caso. “Se detectó que delincuentes cibernéticos, a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), infraestructura tecnológica administrada por la Secretaria Gobierno y Transformación Digital de la PCM, accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con este servicio, las mismas que ya fueron bloqueadas”, precisó.

También se informó que se procedió a bloquear el sitio web, a través de la cual, inescrupulosos ofrecían esta información de manera ilegal en redes sociales. “Ante estos hechos, el Reniec presentó a la fiscalía de delitos informáticos las denuncias por este y otros actos ilícitos”, acotó la entidad.

Finalmente, se solicitó a la PCM, participar de la mesa técnica multisectorial, a fin de articular acciones que permitan salvaguardar la identidad de todos los peruanos.

Citan a funcionaria de la PCM

La congresista Norma Yarrow, de la bancada Avanza País, envió un oficio a la secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Marushka Chocobar, para que se presente ante una comisión del Poder Legislativo y explique la filtración de datos personales desde entidades públicas.

El documento cita a la funcionaria para que se presente el martes 24 de mayo a las 4 p.m. para que informe sobre la denuncia de filtración de datos y las medidas que ha tomado su despacho al respecto.

En tanto, Chocobar aseguró el último viernes que las autoridades han iniciado el proceso sancionador contra los que resulten responsables de la filtración de datos que reveló Asbanc. “Nosotros hemos enviado los informes a las autoridades correspondientes como la Divindat del Ministerio del Interior. De hecho el Ministerio de Justicia se ha pronunciado y ha iniciado el proceso sancionador contra los que resulten responsables, pero eso aún está en proceso de investigación”, aseguró en RPP Noticias.

En otro momento, explicó los motivos por los cuales no se informó antes a la opinión pública sobre el hecho. “Lo que ha ocurrido aún está en proceso de investigación, una posible vulnerabilidad de seguridad digital con consecuencia de filtración de datos que se ha dado a conocer. Cuando conocimos de esta situación procedimos a mitigar el impacto y dimos cuenta de las páginas fraudulentas y las desactivamos”.

Desmiente a Reniec

Este domingo, Marushka Chocobar volvió a pronunciarse y descartó que la filtración de datos personales se haya dado a través de PIDE, desmintiendo así lo dicho por el Reniec sobre este caso.

“Desde la PCM rechazamos profundamente las afirmaciones de Reniec sobre una supuesta filtración de datos a través de la plataforma de Interoperabilidad. Esto es muy claro y sencillo, no pueden filtrarse datos desde una plataforma que no almacena datos. La plataforma de Interoperabilidad del Estado no almacena datos, sirve para intercambiar, para poder simplificar administrativamente los procesos, colabora con la ciudadanía en cuanto a tener de manera oportuna su información, más no almacena datos”, explicó en diálogo a Canal N.

Presidencia del Consejo de Ministros se vuelve a pronunciar sobre filtración de datos personales

