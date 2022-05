Recientemente, William Levy goza de gran reconocimiento internacional gracias a su trabajo en exitosas producciones como “Café con aroma de mujer”. Tras este protagónico, el actor ha visto crecer su número de seguidoras a nivel mundial y una de ellas es la famosa conductora española Mercedes Milá, quien, a través de sus redes sociales, se declara como una fan enamorada del cubano.

En ese sentido, la popular presentadora de televisión protagoniza divertidos momentos en los que declara su afecto a Levy. Hace unos días, por ejemplo, ella se enteró que el intérprete era la imagen de la nueva colección primavera-verano de “El Corte Inglés”. Por ello, no dudo en fotografiarse cayendo ‘rendida’ ante los encantos de William en uno de los anuncios de la vía pública.

“Estoy segura de que aumentarán sus clientes con esta millonada que le habrán pagado porque deben saber que somos millones las personas que amamos a este grandioso actor cubano. Hay gente que está empezando a decir que nuestro William hace que la felicidad inunde nuestras vidas. Ustedes que lo han colocado en tantas esquinas de nuestro país, favorecen ese sentimiento del que les hablo. Enhorabuena, felicidades y gracias infinitas”, escribió la figura de la televisión.

En las siguientes líneas, conoce quién es Mercedes Milá, la presentadora española que le ha declarado públicamente su amor a William Levy.

QUIÉN ES MERCEDES MILÁ

María de las Mercedes Milá Mencos es una conductora nacida en Esplugas de Llobregat, Barcelona, el 5 de abril de 1951. Ella es uno de los rostros más populares en el país europeo, al ser una destacada periodista y presentadora de la televisión. Entre sus grandes éxitos, está haber sido la conductora de 15 de las 16 ediciones del reality de Telecinco “Gran Hermano”.

Mercedes Milá es la primogénita de José Luis Milá Sagnier, II Conde de Montseny, por lo que forma parte de la aristocracia española. Ella tiene cinco hermanos, uno de estos es el periodista Lorenzo Milá.

A través de sus redes sociales, se muestra como una amante de los animales, al protagonizar diversas instantáneas con su mascota Scott.

SU CARRERA EN LA TELEVISIÓN

Desde el año 2000, hasta el 2016, Milá fue la presentadora del reality “Gran Hermano”. Este fue uno de sus más exitosos programas, del que se despidió al no llegar un acuerdo con la productora Zeppelin TV. La producción también la hizo acreedora de un récord Guinness, al ser la conductora que más trajes regionales ha llevado en un estudio de televisión, con un total de 19 vestuarios, representando en cada uno de ellos a las provincias españolas.

Otros títulos de su carrera televisiva incluyen el programa de periodismo de investigación “Diario de”, desde el 2004 hasta el 2014. También presentó “All Stars” (2010), “GH: El Reencuentro” (2012) y “GH la revuelta” (2012).

En el 2016, estrenó una nueva producción llamada “Convénzeme”, un programa de televisión sobre libros. Actualmente, trabaja en la segunda temporada de ”Milá vs Milá”, el espacio en el que entrevista a personajes con los que ya charló décadas atrás.

SU PREDILECCIÓN POR WILLIAM LEVY

En más de una oportunidad, la española de 71 años ha declarado públicamente su amor al cubano. En una reciente entrevista, por ejemplo, afirmó que el intérprete “le da felicidad”.

“No tengo ni edad ni situación de ninguna clase para que me guste tanto un hombre que está trabajando en una telenovela. Pero es que William Levy me ha dado la felicidad, que es algo que solamente me ha pasado cuando me he enamorado de verdad”, manifestó a la revista Pronto.

Al ser consultada sobre si le gustaría entrevistarlo, dejó claro que: “Es mi asignatura pendiente en mayúsculas (...) Si él cumple su palabra, que creo que lo hará, le entrevistaré, pero eso no se verá hasta que no lo tenga delante”, puntualizó.

El cubano es el protagonista del 'amor ficticio' de la conductora (Foto: William Levy / Instagram)

EL SALUDO DE CUMPLEAÑOS DE WILLIAM LEVY

El pasado 5 de abril, Milá celebró un año más de vida y lo festejó con un saludo muy especial: el de su adorado William Levy.

“Este mensaje es para la mujer más bella de España, con respeto a las demás mujeres de España porque allí hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas. Pero este mensaje va específicamente para la más bella, Mercedes Milá”, dijo el cubano en el audiovisual.

La respuesta de la conductora fue de absoluta sorpresa y manifestó un breve, pero revelador mensaje: “No sé cómo seguir con mi día”.