La delincuencia volvió a teñir de luto las calles de Chorrillos. Esta vez, la víctima fue una niña de tan solo 8 años, quien perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida mientras jugaba en un parque del asentamiento humano de Vista Alegre.

El trágico incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando la pequeña Fabiola disfrutaba de los juegos instalados en el parque de la zona, acompañada de otros niños. Según los testimonios, un sujeto a bordo de una moto lineal había sido visto recorriendo la zona momentos antes del ataque, cuya presencia fue registrada por las cámaras de seguridad.

Menor se encontraba jugando cuando le impacto una bala perdida. (Captura: América Noticias)

De repente, se escucharon disparos dirigidos contra un mototaxi cercano. En el caos que siguió, los vecinos intentaron ponerse a salvo, pero una de las balas impactó a Fabiola. Los desesperados esfuerzos de los presentes la llevaron rápidamente a un policlínico, pero lamentablemente, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.

En el lugar se encontraron dos casquillos de bala. (Captura: América Televisión)

El dolor y la indignación se apoderaron de la comunidad y de la familia de la menor, quienes exigen justicia y una respuesta firme de las autoridades para identificar y capturar al responsable de este atroz acto.

“No podemos permitir tanta delincuencia. Hoy se fue mi sobrina, una niña, un angelito. No pueden permitir que los niños sean afectados. Solo era un parque donde los niños juegan. Nos deben dar seguridad la Policía y Serenazgo de Chorrillos”, manifestó su tía a Latina Noticias.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación y se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad sean cruciales para esclarecer los hechos y dar con el paradero del culpable. Este trágico evento subraya una vez más la necesidad urgente de medidas eficaces contra la violencia y la criminalidad que afectan a la comunidad.





Sicario perseguía a una pareja





En un dramático episodio de violencia, un hombre a bordo de una moto lineal atentó contra la vida de una pareja que se encontraba en otra unidad. El incidente ocurrió en una de las intersecciones de las avenidas principales, donde el agresor aprovechó para disparar contra ambos.

El hombre, que recibió múltiples heridas de bala, se encuentra en estado grave y fue trasladado de urgencia al Hospital María Auxiliadora. Por otro lado, la mujer, que también fue atacada, está estable y ha podido brindar su testimonio a las autoridades en la comisaría del sector.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas, según narraron los familiares de las víctimas. A pesar de ser una hora de alto tránsito, no se observó presencia de seguridad ni de autoridades en la zona. Los familiares expresaron su indignación y desamparo ante la falta de protección. “No puede ser que en el Perú no haya justicia ni seguridad para nuestros niños. No se lo merece, era una niña”, lamentó uno de los parientes, refiriéndose a la víctima femenina.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO