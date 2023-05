La anunciada llegada de la banda mexicana de rock Enjambre como parte de la décima edición del Festival Reactivate tenía entusiasmados a cientos de sus fans cuando publicaron el line-up en noviembre del año pasado. Aunque el espectáculo musical tenía previsto realizarse en diciembre del año pasado, las protestas sociales ocasionaron que el concierto se postergue.

La incertidumbre se apoderó de quienes habían comprado su entrada solo para ver a Enjambre, además del temor de que no participaran en una nueva fecha. Sin embargo, luego de unos meses, en febrero, confirmaron el show para diciembre, y felizmente manteniendo a Enjambre entre sus invitados estelares.

Este diario pudo entrevistar a los integrantes de Enjambre justo la noche anterior a su presentación que se realizó el último sábado en el Parque de las Aguas y revelaron que están preparando un nuevo disco acústico para este mes de mayo.

El nombre Enjambre viene de su apellido Navejas que es muy similar a la palabra abejas. ¿Cómo surgió la idea?

(Rafael Navejas): Somos muchos hermanos Navejas. Desde niños empezamos a tocar la guitarra. Tenemos hermanos mayores que también tocaban. Cuando éramos niños, dijimos en un momento: “Vamos a tener una banda de grandes”, y pensábamos en nombres relacionados con nuestro apellido que en México no es nada común el apellido Navejas. Entonces, le pusimos Enjambre. Pensábamos que era un nombre adecuado por nuestro apellido tan peculiar. Y ya de más grandes o más bien de jóvenes, a la hora de escoger un nombre, dijimos: “Navejas... ¡Ah!.. Abejas... No le dimos tanta importancia y quedamos como Enjambre. Tampoco no es nada profundo (risas)

¿Qué tal su estancia en Lima?

(Luis Humberto Navejas): Pues lo poquito que hemos conocido, muy lindo. Hemos estado un día, pero la experiencia fue muy buena. Una comida riquísima, la verdad. Es una ciudad muy linda. La gente emana una amabilidad. Y donde quiera que vamos, nos tratan bien. Tenemos buenos amigos de aquí, nuestros cuates de Los Outsiders. Hoy pudimos almorzar con ellos y nos prepararon un ceviche espectacular. Ellos nos cocinaron. Podrían poner un restaurante fácilmente y hacerse millonarios (risas). Eso es lo que hemos hecho el día de hoy. La prueba de sonido, el festival de primera, el equipo y todo muy bien. Lo poquito que llevamos aquí ha sido una experiencia muy grata.

¿Qué es lo que tienen preparado para el público en esta primera presentación de Enjambre?

(Luis Humberto): Procuramos en los festivales hacer un repertorio completo donde tocamos las canciones que a través de la experiencia, nos han dicho que son las favoritas del público. Y tratamos de incluir canciones de todos nuestros discos. Entonces mañana va a haber una combinación de favoritas del público, canciones de otros discos y favoritas nuestras también. Al mismo tiempo, nuestra música tiene ciertas características que tal vez no todas las canciones comparten, pero si pudiéramos describir de qué se trata Enjambre, es como una combinación de rock clásico con balada romántica de los 70s, 60s, con letras, no sé, tal vez no tan románticas, pero pues con mensajes distintos que pueden hacerte cuestionar de qué se trata o tú identificarla con algo personal y muchos sintetizadores también. Entonces buscamos que cuando vamos a tocar en lugares donde nunca hemos tocado que sea claro el sonido y también pensamos un poquito en eso cuando escogemos el repertorio. Entonces, si les interesa, les gusta algo de lo que mencioné, no falten mañana al festival porque va a haber mucho de eso durante la noche.

Abrieron el espectáculo con "Y la Esperanza", una de las más queridas por el público. (Foto: Pierre Jeanneau)

A propósito del rock clásico y las baladas románticas, pudiste compartir escenario con Leo Dan ¿cómo fue la experiencia? ¿piensan algún día hacer covers de Leo Dan?

(Luis Humberto): Si algún día hacemos un disco de covers, es muy probable que se nos pegue alguna canción de Leo Dan porque es un artista que admiramos mucho y para mí fue un honor el haber podido cantar con él y un sueño hecho realidad. Y un sueño hecho realidad para mi papá y mi mamá también.

Casi todos son familia y están juntos haciendo música. ¿Han llegado a tener discusiones como banda?

(Luis Humberto): Pues hay discrepancias, pero no creo que tengan que ver con el hecho de que seamos familia. Somos cuatro integrantes que participamos de manera creativa. Entonces, las discrepancias son inevitables. Se presenta la idea, la canción y entre todos la trabajamos. Entonces, para que quede el resultado final óptimo, tiene que haber un proceso y no siempre estamos todos de acuerdo. Entonces, ahí es donde de repente hay ciertos conflictos o incluso en escoger un repertorio para alguna presentación. Y así, pues casi todas las diferencias que tenemos o los pleitos van de la mano con opiniones de la dirección musical, ya sea cómo se va a grabar, cómo va a quedar la composición final, el escoger qué tipo de beat, sobre todo es el proceso creativo.

En las bandas suelen haber peleas internas. ¿Se sienten en la capacidad de solucionarlo si eso sucediera?

(Luis Humberto): Llevamos con el grupo llevamos poco menos de 20 años tocando juntos y veo difícil que algo así llegara a suceder y llevamos conociéndonos toda la vida. Porque incluso Ángel, que no es uno de los hermanos, somos amigos desde que éramos niños en la escuela y entonces se me haría raro que se suscitara un altercado de esa manera. Entonces no veo cómo pasaría.

¿Comparten sus problemas entre ustedes?

(Luis Humberto): De vez en cuando sí. Creo que también con los años pasamos tanto tiempo juntos que a veces ya no es necesario tener que compartir un problema porque es evidente. A veces un abrazo o cómo estás, un beso (risas).

Todos ustedes tienen pareja e hijos ¿Cómo ha cambiado su mundo a partir de convertirse en padres?

(Luis Humberto): Cuando era chico, siempre me imaginé tener un montón de hijos. Me daba igual si fuera niño o niña. Tengo una niña y estoy muy feliz de ser padre de este ser humano. Y sí, cambiaron muchas cosas porque justamente en la época donde quedó embarazada la madre de mi hija, yo estaba tomando muy malas decisiones en la vida, pero que las que estoy tomando ahora. Y no veía para cuándo iba a encontrar una salida y el hecho de tener esta responsabilidad ahora me hizo cambiar por completo este paradigma en el que me encontraba. Tuve que forjar un camino nuevo y fue cuando empecé a tomar más en serio la música y la escuela y mis responsabilidades. Y de ahí fue que grabamos nuestro primer disco. Porque dije: “Pues ahora que sea papá, lo más probable es que no tenga chance de hacer esto que me gusta tanto que es la música porque tengo que ‘enterrar el cuerno’, como decimos en México, clavarme a trabajar para ser un proveedor”. No iba a dejar a medias lo que empecé con Enjambre. Empezamos a grabar cosas que nunca habíamos hecho antes y las cosas empezaron a darse con el grupo. Y con los años resultó que hemos sido a través del grupo capaces de proveer. El tener hijos cambia la vida de los seres humanos siempre para algo mucho mejor. Y luego ellos (los demás integrantes de la banda) tuvieron que lidiar con esa situación porque yo era muy joven cuando tuve a mi hija. Ellos vieron cómo era difícil andar de gira o vivir lejos de casa. Cuando a ellos (señalando a los demás integrantes) les tocó tener hijos, experimentaron lo mismo por lo que yo pasé.

(Rafael): Hay muchos aspectos que han cambiado, pero uno que te puedo decir ahorita, así a “bote pronto”, es que antes yo no tenía ningún empache en viajar. Al contrario, siempre un viaje era algo a lo cual anticipaba con emoción. Y ahora que ya tengo mi familia, me pesa separarme por varios días. De toda manera es lindo, me gusta viajar, y en este caso tenemos la fortuna de estar por primera vez aquí viajando en Perú. Pero ahí dejó una partecita de mi corazón con mi familia. Me ha hecho emocionalmente más débil.

Enjambre en el Festival Reactívate de Lima, Perú (Foto: Enjambre)

Finalmente. ¿Se va a hacer esperar el nuevo álbum de Enjambre luego de su EP Ambrosia?

(Rafael): Es algo interesante. Estamos planeando, Dios mediante, para este año, en verano, ya salir con lo nuevo. Es un disco conceptual, pero va a ser nuestro disco acústico que tenemos por muchos años. Mucha gente que nos sigue nos dice: “¿Cuándo van a hacer su disco acústico?” Entonces, ahora sí se alinearon los astros para que se diera. Estamos muy emocionados porque nos fuimos para un rumbo totalmente diferente. Creo que estamos haciendo una propuesta única, muy conceptual. No quiero arruinar la sorpresa, pero pueden estar atentos a nuestras redes sociales porque ya en el mes de mayo, a mediados de mayo, vamos a salir con el primer sencillo de este disco y ahí la gente se va a poder dar cuenta más o menos por qué rumbo andamos, pero va a ser algo muy diferente. Y estamos muy contentos de las versiones, de las canciones, del contenido del disco en general.





VIDEO RECOMENDADO