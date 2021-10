Hasta las 11:59 p.m. de este viernes 1 de octubre los ciudadanos tienen tiempo para actualizar sus datos del DNI ya que se cierra el padrón electoral que se empleará en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. Para ello, lo pueden hacer desde la tranquilidad de su domicilio u oficina a través de la plataforma virtual ‘Consulta tus datos’ del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La actualización de datos se puede realizar en casos de cambio de domicilio. Además, las personas que cumplieron 18 años pueden cambiar el DNI amarillo por el azul.

En caso de fallecimiento de un familiar, se puede hacer la inscripción de la defunción en el Reniec. Posteriormente, dicha institución anula el DNI del difunto y queda deshabilitado para trámites de carácter civil y para votar.

“Es imposible que una persona fallecida vote, pero si sus deudos no han inscrito o generado el Acta de Defunción en el Reniec, sí es probable que aparezca en el Padrón Electoral. Mientras no se registre la defunción de un ciudadano en la base de datos del Reniec no se genere su Acta de Defunción, Reniec asumirá que está vivo y no podrá observar o anular el DNI”, recordó la institución.

Desde que se inició la campaña de la actualización de datos del DNI, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú (JNE) invocó a los ciudadanos del país a cumplir con esta información debido a que el Padrón Electoral se elabora con los datos de este registro.

Tu participación es clave para la elaboración del Padrón Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, te recuerda el Reniec.

