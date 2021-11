Ni la lluvia pudo detener el entusiasmo de cientos de ciudadanos londinenses y de otros países que formaron largas colas en el frontis del Museo Británico para admirar la exposición “Perú: un viaje en el tiempo” (Perú: a journey in time, en inglés), una excepcional muestra que permitirá a los visitantes conocer más de 3,500 años de historia peruana, desde las culturas preincas hasta las civilizaciones que antecedieron la llegada de los conquistadores en 1532.

La exposición fue inaugurada el pasado 11 de noviembre y estará ante los ojos del mundo hasta el 20 de febrero de 2022. Es la primera gran exposición que el Museo Británico organiza sobre el Perú, la cual se da en el marco del Bicentenario de la Independencia de nuestro país.

Allí se admira la evolución de seis culturas, cuyos habitantes desafiaron las condiciones geográficas y naturales para cimentar extraordinarios pueblos y dejar a la humanidad un testimonio en magníficos tejidos, objetos de oro y plata, y piezas cerámicas de inestimable valor.

Se aprecia el desarrollo desde la cultura Chavín en el año 1200 a.C. (en Áncash), pasando por Paracas y Nasca (en Ica), los Moche (100-800 d.C.) y los Chimú, (1000-1400 d.C.), finalmente, los Wari (600-900 d.C.) y los Incas (1400-1532 d.C.).

Eterno legado

Esa exquisitez que dejaron nuestros antepasados se manifiesta en 133 objetos, algunos de ellos de 3,500 años de antigüedad. Cuarenta y tres de ellos proceden de nueve museos de todo el Perú y los demás de otras colecciones.

El objeto más antiguo en la muestra es una vasija ceremonial de la cultura Cupisnique, que se instaló en la costa norte del Perú, y que se cree que data del año 1500 a.C. También destaca el tocado de oro de 2,500 años de antigüedad y un par de orejeras que formaban parte de una tumba hallada en Kuntur Wasi, en Cajamarca. Otro objeto es un tambor ceremonial que data de alrededor del año 100 a.C. - 650 d.C. que se utilizaba en rituales tras la captura de enemigos en combate, una de las principales escenas de la cosmovisión Nasca.

También resaltan las narigueras que eran parte del ajuar funerario de la Señora de Cao, que se encuentran en el Museo Cao del Complejo Arqueológico El Brujo. Asimismo, un atuendo ceremonial estilo Moche del Museo “Santiago Uceda Castillo” - Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, de donde también se expondrá una maqueta estilo Chimú.

Visite el Perú

Tras la muestra se espera potenciar el turismo hacia nuestro país. Que los europeos y los ciudadanos del mundo conozcan el pasado de una cultura preinca e inca que sigue sorprendiendo a la humanidad.

Hartwig Fischer, director del Museo Británico, afirmó: “Un solo paso a través de las puertas del Museo Británico es siempre el primer paso de un viaje, y con esta exposición invitamos a los visitantes a recorrer la historia de una de las regiones más cautivadoras del mundo”, durante la inauguración de la muestra.

Datos

La exposición será acompañada por un programa de actividades presenciales y virtuales, orientadas a familias y adultos.

La exposición se da de manera cronológica a través de seis secciones.

Todos los caminos conducen al Museo

Los principales medios británicos resumieron el impacto de la exposición. The Telegraph la calificó de “asombroso”, mientras el influyente The Guardian de “cautivante”. Previa a la muestra, Promperú inició la campaña para atraer la atención. Awaken to Peru (Despierta en Perú) comenzó a leerse en los taxis londinenses acompañado de una pictografía preinca.

Esta iniciativa fue posible gracias al Museo de Arte de Lima, el Ministerio de Cultura, Promperú, la Colección Gartner, la Fundación Temple Radicati-Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Complejo Arqueológico El Brujo, Fundación Augusto N. Wiese, Museo ‘Santiago Uceda Castillo’ - Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Museo Kuntur Wasi, Museo Larco, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y Museo Textil Precolombino Amano.

