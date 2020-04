La jefa del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, señaló que una persona debe considerar que ha sido contagiada con coronavirus apenas su organismo comience a presentar síntomas como fiebre y tos seca, sin la necesidad de esperar los resultados de alguna prueba que lo confirme.

“Tenemos que tener en cuenta el estado de alerta de cada ciudadano. Estoy teniendo fiebre, tos seca, ¿qué me está pasando? Hay que poder advertir esto de tal manera que podamos tener una evaluación clínica. Sé que todos se preocupan por las pruebas, pero el cuadro clínico es lo que manda. En estas circunstancias que vivimos, ya tenemos una buena sospecha con el cuadro clínico (con síntomas). Si hay cuadro clínico, hay que considerar como principal causa COVID-19”, señaló en declaraciones a América Noticias.

Mazzetti reiteró, en ese sentido, su llamado para que la ciudadanía respete la distancia social y el aislamiento, así como la restricción para desplazarse.

“Nadie puede ser 100% cuidadoso con los contactos. Tenemos que tratar de disminuir nuestro desplazamiento al máximo. Por eso es importante que quienes desean volver a su lugar de origen, lo hagan en condiciones ordenadas”, advirtió. “Más que las pruebas, todos se preocupan por las pruebas, pero lo más importante es no acercarse los unos a los otros”, añadió.

La titular del grupo de trabajo creado para tomar medidas operativas contra la pandemia de coronavirus recordó que tanto esta semana como parte de la siguiente serán complicadas porque se determinará el estado de muchos de los pacientes que permanecen en cuidados intensivos con ventilación asistida.

“Estamos, desde parte de la semana pasada, esta semana y la semana siguiente, en un momento en que aquellas personas que han estado en ventilación asistida, están llegando al punto donde se define si su organismo resiste o no resiste. Si su organismo no resiste, vamos a perder a más personas estos días; hay que estar preparados”, manifestó.

En esa línea, Pilar Mazzetti aseguró que se están abasteciendo de mayor cantidad de bolsas para desplazar los cuerpos de aquellas personas que pierdan la vida siendo pacientes positivos de COVID-19 e hizo un llamado para que los familiares y ciudadanos mantengan la calma en caso de ver a un cadáver.

“Tenemos bolsas disponibles, pero se están fabricando más en previsión. Esto permite no desesperarnos cuando hay un cuerpo. Sé que las personas se asustan, pero hay que recordar que las personas muertas no generan aerosoles, no respiran. Lo importante es el protocolo para la superficie de la persona, lo que permite evitar que su cuerpo vaya a contagiar a alguien”, aseguró.