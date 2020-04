Mañana viernes 1 de mayo, los buses del Metropolitano y los Corredores Complementarios funcionarán en un horario especial para movilizar a los usuarios que se vean en la necesidad de desplazarse durante el feriado por el Día del Trabajo.

La Municipalidad de Lima informó que respecto al primer servicio, solo solo operarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en sus recorridos habituales.

En tanto, las rutas alimentadoras funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio alimentador Gamarra, que fue suspendido por tiempo indefinido debido al estado de emergencia dispuesto por el COVID-19.

En el caso de los corredores complementarios, todos los servicios operarán de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., en sus rutas frecuentes.

La comuna limeña recordó que para abordar cualquiera de las unidades se deberá usar mascarilla de forma obligatoria, así como mantener la distancia mínima de un metro entre cada persona.

