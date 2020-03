El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que a la fecha hay más de 11,000 personas detenidas en todo el país por no respetar la inmovilización social obligatoria dictada por el Ejecutivo como consecuencia del coronavirus.

En ese sentido, señaló que quienes incumplan y no tengan justificación, o desacaten la prohibición de circular entre las 8 p.m. y las 5 a.m., serán detenidos, denunciados y procesados penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, afirmó Morán.

El titular del Interior señaló que si el detenido incurre en resistencia a la autoridad, el Código Penal establece penas privativas de la libertad de entre seis meses y dos años.

Carlos Morán también recordó que la multa por circular en vehículos durante el horario prohibido asciende a S/6,300.

“La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos vienen acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que no está acatando la cuarentena y está saliendo de sus casas", añadió.