El ministro de Defensa Walter Martos aseguró que militares y policías no pedirán D.N.I. a las personas trans cuando apliquen las nuevas restricciones de circulación para mujeres y hombres durante el aislamiento social obligatorio por la expansión del coronavirus en el país. Esto por respeto a su identidad de género y dignidad.

Sin embargo, desde la comunidad LGTBIQ todavía existe recelo y exigen protocolos para evitar futuros actos de discriminación, como el ocurrido con las mujeres trans que fueron filmadas haciendo ejercicios junto a un grupo de hombres en una dependencia policial.

“Ya hay denuncias contra la policía... lo importante aquí es que la medida se haga tal cual ha dicho el Gobierno y que toda acusación se investigue”, exigió la activista Javiera Arnillas, quien lamentó que tanto ella como sus compañeras estén expuestas a tantos ataques por la falta de derechos.

Para la actriz y modelo, es necesario que las personas trans que se vean en la necesidad de salir a la calle lo hagan informadas. “Citen todo lo dicho por el presidente ante cualquier abuso de autoridad. El conocimiento te da poder, que no te vean como alguien que no conoce sus derechos”, aconsejó.

Además, se mostró preocupada por las personas que se identifican con el género no binario. “El género es una construcción social que tiene muchas ramas. En la norma dice hombres y mujeres, pero ¿donde están las personas que no entran en ninguna de las categorías? Mucha gente no lo va a entender, pero hablar de las personas de género no binario es visibilizarlas, poner sus identidades como importantes. Yo soy una mujer transexual, pero yo soy consciente que hay gente que no está en ese espectro", dijo a Perú21.

Vizcarra sobre Fuerzas Armas e igualdad de género

DNI para el reconocimiento de las identidades

Coincide con Javiera la periodista Emmanuelle Cadenas, quien celebró que Martín Vizcarra haya puesto el tema sobre la mesa y aseguró que es un buen momento para discutir una ley de identidad de género.

“Me parece estupendo que el presidente tenga la voluntad de compartir este mensaje porque tenemos una historia militar y policial triste con respecto a identidad género y orientación sexual”, sostuvo en entrevista con Perú21. Pese a su optimismo, se mostró

Para la organizadora de la Semana del Chilcano, se debe permitir hacer el cambio de nombre a través de un rápido trámite administrativo para evitar la discriminación en caso se solicite un DNI y se observe que el nombre de un individuo no coincide con su apariencia física.

“Se tiene que saber que existimos personas que tenemos una identidad de género diferente, al margen de nuestra orientación sexual y nuestro sexo biológico. Si las autoridades no entienden estas categorías, preocupa”, comentó, refiriéndose al error que tuvo el presidente Martín Vizcarra, quien en conferencia de prensa confundió la palabra “homofobia” por “transfobia”.

“Nuestro propio presidente al hacerle la pregunta sobre identidades trans dice que está en contra de la ‘homofobia’ y a mí eso me resignó (...) Imagínate, si nuestro presidente con todo lo que está haciendo, porque hay que reconocer que está haciendo esfuerzos, si él cae en imprecisión, no quiero pensar que pasará con un policía o con un militar”.

Cadenas advirtió a las personas trans permanecer alertas durante el estado de emergencia. Ella no tiene dudas: “No sabemos con qué autoridad nos vamos a encontrar en la calle. Por eso, yo voy a evitar al máximo salir”.