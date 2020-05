A tan solo cuatro días de que culmine la cuarentena, que se inició el 16 de marzo, los martillazos que ha dado el Gobierno para tratar de frenar al COVID-19 no han dado los resultados esperados. Sino, de qué otra forma se explica que el martes se haya batido el récord de casos nuevos en un solo día: 4,550. Además, ayer superamos los tres mil muertos y los cien mil contagiados en total, desde que esta enfermedad hizo su aparición en nuestro país.

En medio de todo este panorama, se han empezado a recibir cientos de denuncias sobre el incremento del precio de los medicamentos que se emplean en los hospitales para tratar a los pacientes con coronavirus. Esto ha motivado que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncie el martes –como respuesta–la inclusión de estos fármacos en la lista de genéricos de obligatoria venta en farmacias.

Paralelamente ayer, la Policía Nacional, con apoyo de los municipios, llevó a cabo diversos operativos para detectar la especulación, acaparamiento o adulteración de los medicamentos. Una de estas intervenciones se realizó en un inmueble de la cuadra 8 del Jr. Paruro, en el Centro de Lima.

El jefe de la Dirincri, general Vicente Tiburcio, señaló que en dicho lugar se encontraron medicamentos almacenados ilegalmente, como azitromicina, prednisona, paracetamol, entre otros, que son utilizados para el tratamiento del COVID-19. Estos iban a ser distribuidos en diversas farmacias de la capital.

El general Tiburcio sostuvo que se detectaron malas prácticas de almacenamiento. Además, señaló que podríamos estar ante un caso de delito contra la salud pública. Enfatizó que muchos especulan con estos productos para elevar su precio.

Agentes de Fiscalización y Sanidad de la Municipalidad de Lima decomisaron 2 toneladas de medicamentos, algunos de los cuales estaban vencidos, adulterados y sin registro sanitario. Cuatro personas fueron detenidas en el lugar, entre ellas una menor de edad y Daniel Quispe (30), quien tiene antecedentes por almacenar productos vencidos y de propiedad del Estado.

“Tomaremos decisiones sobre el abastecimiento, acceso e impacto del mercado negro de medicamentos”

Víctor Zamora, ministro de Salud

Además, la Dirincri realizó labores de orientación en 12 farmacias y boticas que se encuentran frente al hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, que tiene un pabellón de tratamiento a pacientes con coronavirus.

Otros 11 locales en San Juan de Lurigancho, ubicados frente al hospital de Essalud –en la calle Río Majes–, también fueron inspeccionados, con apoyo del Ministerio Público y la Policía Fiscal. Mientras que en Villa El Salvador, cerraron cuatro boticas. Tres no contaban con autorización sanitaria ni con certificado de Defensa Civil.

INCONSTITUCIONAL

De otro lado, a través de un comunicado, la Confiep rechazó la especulación y acaparamiento de medicamentos y productos de primera necesidad por parte de personas y empresas inescrupulosas “que atentan contra el derecho a la salud y a la vida”.

Asimismo, consideró que promover una política pública de control de precios bajo el pretexto de sancionar este tipo de malas prácticas es inconstitucional, “fomentaría la informalidad y el mercado negro de los fármacos”

Por esa razón, pidió al Estado que cumpla con su misión de abastecer de medicamentos a los establecimientos de salud públicos “a fin de que los pacientes de COVID-19 tengan una atención integral que los incluya y que no los obligue a buscar un abastecimiento externo”.

DATO

La tarde de ayer se publicó la Resolución Ministerial N° 302-2020-Minsa, que dispone incluir los medicamentos empleados para tratar a pacientes con COVID-19 en la lista de genéricos. En ella se incluye 34 fármacos, con su concentración y forma farmacéutica.

ANÁLISIS. Carlos Adrianzén // Economista: “Es una pésima alternativa”

Incluir los medicamentos en la lista de genéricos es una pésima alternativa. Es lo mismo que decir ahora voy a controlar precios. Si el Gobierno aplica esa ley, va a matar a mucha gente por falta de medicamentos. Al incluirlos en la lista de genéricos, entran en las regulaciones de genéricos y estos tienen un precio. Un genérico vale cuatro; uno de marca, 30. Si usted lo pone en esa lista, usted está bajando el precio por decreto, a través de un control escondido. ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer la oferta de los dos bienes y tanto genéricos como los de marca van a aparecer en el mercado negro. Lo peor que se puede hacer en esta situación es imponer control de precios. Esto genera un mercado negro y los mercados negros implican que desaparezcan los medicamentos y aparezcan a precios estratosféricos. Lo que está pasando hoy en día es que el Gobierno creó una ley que obliga a las farmacias y a las cadenas a tener un stock de productos genéricos y son incapaces de hacer valer la ley que ya rige. Son incapaces de hacer que el stock de medicinas genéricas, y al precio de las medicinas genéricas, estén accesibles para la gente. Y cuando se acaban las medicinas genéricas, porque el Gobierno no toma en serio su rol de asegurar que haya una proveeduría seria de productos genéricos, tienen que comprar productos de marca. Y los productos de marca son caros. En ese momento aparecen todos los demagogos a decir fíjense como la medicinas han subido de precio, no es cierto. Lo que no ha subido es la oferta de productos genéricos.

