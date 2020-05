Al menos diez mercados de la capital han sido identificados como focos de contagio –“focos de calor”– de coronaviru, aseguró el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro. Entre estos se encuentran Caquetá, de San Martín de Porres, y San Felipe, de Surquillo, donde se hicieron pruebas para detectar el COVID-19. Estas arrojaron que en el primer caso el 20% de comerciantes (1 de cada 5) tiene dicha enfermedad y en el segundo más del 40% (2 de cada 5).

El funcionario reveló que, por esta razón, se impondrán medidas rigurosas como el control del aforo y la señalización en la entrada y dentro de los centros de abastos, para marcar el punto de distanciamiento, “lo que nosotros hemos llamado el círculo de la vida”, entre otros.

Sostuvo que aquellos mercados que incumplan los protocolos serán cerrados. Planteó la necesidad de rediseñar los centros de abastos.

Sobre este tema, el infectólogo Eduardo Gotuzzo aplaudió que se sigan estableciendo políticas de seguridad sanitaria. “Tienen que limpiarse y volverse a abrir. Los mercados no están infectados, son las personas”, dijo a Perú21.

Por su parte, el alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón,aseguró que en su distrito ha funcionado la peatonalización del damero comercial para hacer cumplir el distanciamiento social.

Contó que se desinfecta diariamente el mercado principal gracias a la donación de lejía que realizó una empresa privada que se sumó a la campaña de limpieza de Perú21. Indicó que, hasta el momento, ningún comerciante ha sido diagnosticado de COVID-19.

En tanto, Víctor Salcedo, de alcalde de El Agustino, sostuvo que se procederá a cerrar los locales de los comerciantes que no cumplan con llevar la indumentaria adecuada y no controlan el distanciamiento social. “Si estas medidas no llegan a funcionar, se les va a tener que reubicar. Ya es tiempo de construir mercados modelos”, sentenció.

Por su parte, David Rojas, burgomaestre de San Luis, resaltó que, pese a los esfuerzos, hay lugares donde la situación se sale de control. Tal es el caso del Mercado de Frutas, ubicado en el límite con La Victoria.

“Es un foco infeccioso, la mayoría de contagiados que tenemos son comerciantes que trabajan en este lugar, y viven aquí”, expresó.

El alcalde de Pueblo Libre, Stephen Hass, afirmó que están siendo muy estrictos en supervisar los diez mercados privados de su jurisdicción. Dijo que hace dos semanas cerró el Mercado Bolívar, pues uno de los comerciantes dio positivo a COVID-19.

