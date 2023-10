Llegó el día cero. Desde tempranas horas de hoy rige el corte del servicio de agua potable en 22 distritos de Lima Metropolitana (ver mapa), dispuesto por Sedapal.

La restricción, según la empresa estatal, se prolongará entre 48 y 96 horas (hasta el martes 10 de octubre) debido a que se viene realizando dos empalmes (una nueva tubería de 2 metros de diámetro) que aumentará el suministro.

Si bien la entidad ha previsto un plan de contingencia que implica la habilitación de puntos de acopio, camiones cisterna, hidrantes, pozos, cámaras de rebombeo y reservorios, el panorama es preocupante. ¿Serán suficientes para abastecer a unos 4 millones de personas que se verían afectadas por el corte?

Al parecer no y se vendrían inconvenientes en el abastecimiento. La Contraloría General de la República advirtió serias falencias sobre la operatividad de diversos puntos considerados en el plan de abastecimiento.

Ha identificado pozos que no se encuentran operativos, cámaras de rebombeo que no disponen de conexión de salida y lo más grave, algunos reservorios que no cuentan con certificado de mantenimiento de limpieza y desinfección vigente, “lo que pondría en riesgo la calidad del agua y consecuente afectación a la salud pública”.

En el caso de los pozos ha identificado varios que no se encuentran operativos para su funcionamiento, “lo que no garantiza el abastecimiento diario del volumen mínimo de agua potable proyectada dentro de las zonas afectadas”, señala la entidad en su informe de orientación N.°078-2023-OCI/0262-SOO. El periodo de evaluación de registro se realizó entre el 2 y 4 de octubre últimos.

DEFICIENCIAS

Por ejemplo, el pozo 409, ubicado en la avenida Pablo Carriquirry cuadra 7 con calle Oropéndola (Av. República de Panamá, cuadra 35) en San Isidro, no se encuentra operativo. El personal que labora en esa infraestructura señaló, según la Contraloría, que el pozo no está considerado como punto de abastecimiento.

El pozo 604, en la avenida La Encalada, La Molina (sector 297), se encuentra dentro de la Embajada de EE.UU. y su acceso es restringido.

Otro pozo, el 658, ubicado en el parque Las Américas, en Surquillo, “no se tiene el dato de las horas de bombeo y no se sabe si dará el servicio a la población durante las 12 horas en el corte de agua”.

Sobre los reservorios, siete evaluados (6 en La Molina y 1 en Ate) no cuentan con certificado de desinfección vigente. El reservorio 502, en La Molina, tiene certificado al 18 de agosto de 2022 con vigencia a febrero de 2023.

Sobre las cámaras de rebombeo, 14 consideradas como punto de abastecimiento, no disponen de la conexión de salida (accesorios, mangueras, válvulas) para suministrar agua potable a la población.

HOSPITALES

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, reiteró que la atención en los diferentes hospitales, centros de salud y postas médicas se encuentra garantizada durante el corte de agua.

“Los hospitales no tendrán mayores problemas porque, al tener pozos y cisternas, están hechos para afrontar situaciones como cortes de luz y agua. Sin embargo, en el primer nivel de atención se ha identificado que a algunos centros y postas médicas podría faltarles el agua”, dijo.}

Sabía que

Las autoridades sanitarias recomiendan almacenar agua en envases de primer uso, es decir no reciclados, a fin de evitar algún tipo de contaminación.

Sedapal ha recibido dos procesos sancionadores por no comunicar de forma oportuna los horarios, zonas, sobre el comunicado del corte de agua masivo.

El corte se inicia a las 8 a.m.





Entrevista

Rudecindo Vega - Expresidente de Sedapal

“Lo que importa ahora es poner el hombro”

Llegamos a la hora cero. El expresidente de Sedapal Rudecindo Vega explica el panorama tras la decisión de restringir el servicio del agua potable.

Usted ha sido presidente de Sedapal, ¿sabe cómo se gestiona este tipo de situaciones?

Lo primero que habría que decir ante tanta mala comunicación, mala información, lo cual ya sabemos que ha ocurrido; lo que importa ahora es cómo podemos poner el hombro para que este corte no perjudique mucho a los vecinos de los 22 distritos afectados.

¿Y cómo se lograría ello?

Para eso hay que exigirle a Sedapal que cumpla con su plan de contingencia, un plan que tiene que prever la cantidad de horas que algunos distritos van a estar sin agua, que vaya informando de manera permanente y hacer un llamado al uso responsable y solidario del agua. Acá se va a requerir mucha solidaridad, es decir, a los que vuelvan a tener el agua de manera permanente no se sobrestoqueen para no perjudicar al vecino que no la tiene. Sedapal tiene que cumplir con las cisternas, con las cámaras de rebombeo, con los pozos y atender con hidrantes.

La Contraloría acaba de emitir un informe reportando que algunos pozos de agua, reservorios y zonas de bombeo no están operativos...

En este momento lo que queda es apoyar a que las cámaras de bombeo que no estaban funcionando, funcionen; los pozos que no estaban funcionando, funcionen. Lo que importa ahora que estamos en el corte —más allá de llamar la atención a la empresa, de si su plan estaba bien hecho o no— es poner el hombro, que los municipios apoyen, que los vecinos apoyen, hay que llamar a la tranquilidad.

¿Considera que se debería privatizar Sedapal?

El tema del agua en Lima, como en muchos lugares del país, no pasa por una discusión de si se privatiza o no se privatiza el servicio. Primero, hay que dotar de toda la infraestructura que nos hace falta. En Lima hacen falta reservorios en la cabecera de cuenca, las lagunas ya no se dan abasto, necesitamos más lagunas y esa agua convertirla en agua potable, necesitamos más plantas de tratamiento como la Atarjea y Huachipa. Además, necesitamos una tercera vía, desalar el agua de mar. Necesitamos hacer esta infraestructura.

¿Pero también necesitamos una buena gestión…

Necesitamos más que una buena gestión, necesitamos una mejor empresa, el servicio que presta Sedapal es mixto: público y privado.

VIDEO RECOMENDADO