Larry Anderson Pizango Reátegui ama la naturaleza y es un ciudadano comprometido en cuidar y preservar el medio ambiente, el paisaje que la vida le ha regalado. El joven de 19 años, con el apoyo de diversas entidades y sus paisanos, ha logrado difundir su interés por cuidar e inventariar los árboles maderables del Centro América, en el Alto Amazonas, para protegerlos de la tala ilegal y deforestación.

“El calentamiento global es un gran problema que ya está afectando a todos los países, en especial al nuestro por la gran megadiversidad que posee y una de las zonas más devastada es la Amazonía, que es mi hogar, el de mi familia y el de mi comunidad”, cuenta Larry, natural del distrito de Balsapuerto, provincia del Alto Amazonas, en la región Loreto.

El joven líder reflexionó que aunque su iniciativa es pequeña, todo cuenta al momento actuar para proteger al planeta. Larry gestionó para que pobladores de su comunidad reciban charlas por parte de ingenieros forestales, ingenieros agrónomos y abogados sobre la forma más adecuada de cuidar sus parcelas de cultivo, donde siembran plátano, yuca, maíz, entre otros productos. Todos estos conocimientos contribuirán a que ellos practiquen la agricultura, la actividad más importante de la zona, de manera mucho más responsable.

Como parte del programa de capacitación, lograron inventariar los árboles de los comuneros, en la que se tomó en cuenta el volumen, la especie y la longitud. “Ahora, los pobladores pueden seguir estos pasos y realizar sus mismos inventarios, y reconocer qué árboles son maderables y cuáles son frutales”, señala Larry, estudiante de Administración Industrial en Senati Yurimaguas, becado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

“Gracias a este proyecto, mis paisanos podrán vender los árboles a un precio más justo y de manera sostenida, porque ya conocen cómo debe ser el proceso para no deforestar nuestra selva que es nuestro pulmón verde”, considera Larry y agregó que hay muchos árboles que no solo se usan para la madera, sino también algunos tienen propiedades medicinales que sería bueno investigar para así aprovecharlos de manera más consciente y responsable sin dañar al medioambiente.

Larry cuenta que la iniciativa surgió luego de ser capacitado sobre agentes ambientales y educación ambiental por parte del Gobierno Regional de Loreto, donde compartió experiencias con profesionales de diferentes rubros y propuso la idea que fue bien recibida. Para el inicio de las actividades del grupo, contaron con el apoyo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y Condorcanqui (Pedamaalc). Espera replicar el proyecto a las demás comunidades.

“A los jóvenes les pido que participen en acciones que contribuyan al cuidado del medioambiente, no por nosotros, sino por las nuevas generaciones. Aún estamos a tiempo de cambiar esa realidad”, señala el joven. Larry supo desde niño que solo con los estudios podría cambiar su destino y el de los suyos, y por eso estudiaba con dedicación.

Al culminar el colegio, Larry quería convertirse en profesional, pero un duro revés de la vida hizo que se detenga, ya que su madre falleció. “En este momento, no sabía qué hacer, pero recordé que mi mamá quería que fuera alguien en la vida, así que en su memoria no me rendí. Postulé y gané Beca 18, modalidad Comunidades Nativas Amazónicas, ahora solo me falta un ciclo para culminar mi carrera y estoy muy feliz porque sé que ella está orgullosa de mí”, dice el joven líder.