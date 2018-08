Comunidad LGBTI alza su voz contra la discriminación de donantes de sangre

Decenas de personas de la comunidad LGBTIQ decidieron imprimir sus rostros en bolsas vacías de sangre en protesta contra la discriminación de los donantes por su orientación sexual.

El movimiento Rainbow Blood lanzó la campaña que busca sensibilizar y terminar con los prejuicios y discriminación en la donación de sangre. A través de las redes sociales crearon el hashtag #OrgullodeSalvarVidas.

CASOS DE DISCRIMINACIÓN

Según testimonio de la joven Carolina Silva Santisteban, no se le permitió donar sangre en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

"Hace unos meses estuve en Neoplásica y vine a donar sangre, pero no me dejaron. Me enteré que había un formulario discriminatorio donde nos ponían a los homosexuales, bisexuales, y demás personas de la comunidad del LGBTI como grupos de riesgo; es decir, no podíamos donar, como si nuestra sangre no sirviera", contó la joven.

Para Gabriel De la Cruz, presidente de la organización Presente, el Ministerio de Salud debe hacer cumplir la normativa donde menciona que la orientación sexual no es impedimento para donar sangre.

"Resulta urgente que el Ministerio de Salud cumpla con modificar sus formularios y capacite a su personal para respetar la norma vigente en la cual no hay impedimento para que los homosexuales, bisexuales y personas transgénero puedan donar sangre de forma voluntaria. La selección debería basarse en criterios estrictamente técnicos y de seguridad para donantes y potenciales receptores, sin que se discrimine por su orientación sexual o su identidad de género", señaló.

Campaña en contra la discriminación a la comunidad LGBTIQ a la hora de donar sangre. (Rainbow Blood)