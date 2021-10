La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez , anunció que hoy que se llegó a un acuerdo con los cocaleros de Puno y por ello se anunció el levantamiento de la medida de protesta que se acataba desde el último sábado, y se espera que el acuerdo incluya el desbloqueo de varios puntos de la carretera Interoceánica. Como se conoce, los productores piden la suspensión de la erradicación de la hoja de coca en la provincia de Carabaya.

“La principal lucha de este país es contra el narcotráfico, también tenemos que considerar las preocupaciones y demandas que tienen los pequeños productores cocaleros de la zona, entonces hemos llegado a un acuerdo muy importante que consiste que el día 28 de octubre estaremos en la ciudad de Juliaca para instalar una mesa multisectorial de trabajo para atender sus preocupaciones. Este será el inicio del proceso de conversación con los actores sociales”, señaló en declaraciones a la prensa.

“Además, los dirigentes se comprometen el día de hoy a levantar su medida de fuerza y creo que eso es muy importante en términos de cómo podemos avanzar en un sano entendimiento y diálogo”, agregó la titular de la PCM.

El secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) explicó que como organización “no están encubriendo o trabajando con el narcotráfico”.

Por su parte, el congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) también se pronunció a esta medida. “La medida de fuerza se va a levantar y se va a iniciar una mesa de diálogo a partir del jueves de la próxima semana”, afirmó.

“En la reunión estuvo el ministro de Agricultura, la premier, este humilde congresista que estoy como interlocutor entre agricultores y Gobierno y ha sido una mañana muy positiva, es un mensaje positivo para el país. A través del diálogo se pueden resolver las cosas, diálogo que no existía en este país”

No obstante, el legislador aclaró que aún no se ha ordenado la suspensión de la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona. “No se ha suspendido la erradicación. Creo que lo que sí se debe hacer es que hay que separar la paja del trigo. El pequeño agricultor no es narcotraficante. La erradicación tiene que ser eficiente, ir a zonas donde hay depredación de bosques, de Amazonía, donde no hay cocaleros que quieran empadronarse, que no quieran dar la cara”, añadió.

Sobre el conflicto

Los manifestantes piden al Gobierno suspender la erradicación de los cultivos de coca e instalar una mesa de diálogo en la zona en conflicto (Carabaya). A esta hora hay una larga fila de vehículos varados y pasajeros que optaron por caminar para llegar a sus destinos. Asimismo, los comerciantes de mercancías están siendo perjudicados debido a que sus productos, en su mayoría frutas, se están descomponiendo.

La Policía Nacional informó que los cocaleros están dando horarios de tregua para que los vehículos de carga pesada y de transporte interprovincial puedan transitar, pero no es suficiente.

Las zonas bloqueadas son el puente Loromayo, el centro poblado Lechemayo y los sectores Tantamayo y El Carmen. A estos puntos bloqueados se suma el puente Inambari, en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios. Esta infraestructura une las regiones de Cusco y Madre de Dios.

VIDEO RECOMENDADO

Los fieles podrán estar más cerca del Señor de los Milagros. Así lo anunció la Hermandad del Cristo Moreno, lo que fue tomado con mucha alegría. La imagen del Cristo Moreno será expuesta para los devotos desde las 7:30 a.m. a 6:00 p.m. hasta el 31 de octubre.