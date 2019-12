La Municipalidad de Lima indicó que clausuró este domingo la discoteca La Casona, ubicada en la cuadra nueve del jirón Camaná en el Centro de Lima, por impedir el ingreso de forma violenta y en un acto de discriminación, a un grupo de personas LGTBIQ.

Entre las víctimas de este lamentable suceso se encontró al regidor Manuel Siccha, quien logró filmar cómo los trabajadores de seguridad del local aumentaban el precio de la entrada de 20 a 50 soles sin razón alguna.

“Llegamos a junto a Marina Kapoor, mujer trans cantante además reconocida, y Piero Bacigalupo, un amigo abiertamente gay. Nos sorprenden desde la puerta luego de vernos las caras de homosexuales junto a una chica trans y nos piden pagar 50 soles. Al ver que otros pagan 20 soles exigí una explicación y no quisieron dármela”, denunció a través de sus redes sociales.

“Saqué mi carné de Regidor de Lima y exigí que me dieran respuesta como autoridad y nada. La misma acción de siempre frente a estas denuncias: “sal de aquí, que seguimos cobrando”, “si no vas a pagar los 50, retírate”. Sigo exigiendo que me den una explicación y vienen 3 tipos y me sacan a la entrada. Encuentro a un personal de fiscalización y este señor asevera que el local comercial puede cobrar lo que le dé la gana. Nadie hace nada. Exclamo la Ordenanza N. 2160-MML y nadie hace nada. Le informo que no me pueden discriminar de esa manera sin razones objetivas y persisten.Hago llamar al Administrador y nada. Nadie hace nada”, se lee en el extenso texto que el político adjuntó al video con el que denunció el hecho a las autoridades.

Al respecto, la Municipalidad de Lima detalló que se ha iniciado el proceso sancionador se inició en base a la ordenanza N°2160, que señala que está prohibida toda práctica o acto de discriminación en cualquier establecimiento del Cercado de Lima. El local ha sido clausurado temporalmente y multado con una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir S/4200.

“La Municipalidad de Lima reafirma su rechazo a todo acto discriminatorio y exhorta a los establecimientos públicos y ciudadanía en general a tener mayor conciencia sobre cualquier acción que genere desigualdad”, señala el comunicado enviado por la comuna.

La Casona es el primer local clausurado bajo la ordenanza antidiscriminación aprobada en abril para Lima Metropolitana. De acuerdo con el mismo Manuel Siccha, el administrador del establecimiento, Fernando Espinoza Sernaqué, se comunicó con él para ofrecerle una disculpas y aceptar la situación de discriminación por orientación sexual.