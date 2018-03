Cineplanet: “Si alguien viene con su pote de canchita, no les estamos exigiendo registros"

Ante la polémica desatada a raíz de que un usuario publicara las nuevas medidas de Cineplanet que solo permitían el ingreso de alimentos con registro sanitario, el propio gerente general de la empresa, Fernando Soriano, aclaró el panorama alegando que la cadena de cines se preocupa en la elaboración de las comidas.

“Lo que estamos cuidando es el ingreso de comidas preparadas Dios sabe cómo (…) Es más, el sábado y domingo pasado, la gente ha venido con su canchita y con sus gaseosas, y han entrado al cine con normalidad. Estamos hablando de aquellos alimentos que venden los ambulantes como salchipapas, pan con huevo, pan con camote", aseveró en diálogo con RPP.

Soriano no dudó en manifestar que el registro sanitario no es un requisito para el ingreso de alimentos. “Si alguien viene con su pote de canchita, no les estamos exigiendo registros, ni fechas de vencimientos, ni certificados del Ministerio de Salud , nada por el estilo", resaltó.

Sobre el hecho de que las botellas de plástico y de vidrio estén prohibidas, aseguró que los clientes pueden ingresar a las salas de cine con sus bebidas siempre y cuando estas estén dentro de un tomatodo.

"Es más, cuando los clientes llegaban con sus botellas (el último fin de semana), les hemos estado entregando nuestros vasos de polipapel. Han estado entrando con tomatodos", indicó.

A su vez, negó lo señalado por Crisólogo Cáceres, titular de Aspec (Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios), quien manifestó que tal vez la empresa pretende crear un nuevo ‘modelo de negocio’ en el que se obligue a comprar los vasos para bebidas y los baldes para la cancha, incumpliendo la resolución del Indecopi .

"No sé de dónde saca la información este señor. La verdad es que no lo conozco, yo me estoy rigiendo a lo que dice Indecopi y a los procesos que tengo en mi compañía, no damos mayor información. Pueden ir a corroborar a nuestros cines. Un cambio cultural no se hace de la noche a la mañana, la gran mayoría de los clientes no están informados", sentenció.