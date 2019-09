Ciudadanos de origen venezolano realizan largas colas en los exteriores de la sede de la División de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos (Diprove) ubicada en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Ellos buscan tramitar el certificado de antecedentes policiales.

Imágenes de América Noticias muestran que la fila se extiende por varias cuadras, pues el aviso colocado en la sede detalla que hoy es el último día para empezar este trámite.

Varios de los extranjeros contaron que han perdido hasta dos días de trabajo para poder obtener este documento, pues les sirve para tramitar su carné de extranjería, y así trabajar de forma legal en el Perú.

Una ciudadana de origen venezolano contó que varios de sus compatriotas, entre los que se incluyen jóvenes y adultos mayores, han pernoctado en el lugar para no perder su espacio en la cola. Detalló que han llegado de varios distritos de la capital hasta la sede policial del Cercado de Lima.

En otro momento comentó que tienen dificultades para obtener un trabajo en el país tras el doble crimen de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado que habría ocurrido en el hotel Señor de Sipán, en San Martín de Porres. Sus cuerpos fueron descuartizados.

“Si no sacamos el antecedente policial, quedaremos en el limbo, en la calle. Estamos trabajando todos para que eso no pase. Queremos que nos ayuden un poco. Lamentando mucho con lo que están haciendo muchos compatriotas nos están cerrando muchas puertas, y si no tenemos el antecedente no vamos a lograr nada. Un poco de ayuda pedimos al Gobierno”, señaló.

Trámite para el PTP

Este viernes, la Superintendencia Nacional de Migraciones otorgó un plazo de 60 días calendario para que los ciudadanos venezolanos en Perú presenten los documentos que les faltan y concluyan su trámite para el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

Este documento emitido permite a los ciudadanos de origen venezolano desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana, como acceder a educación, salud, justicia y más derechos fundamentales. Asimismo, les permite trabajar formalmente en el país.