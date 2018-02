Caso José Yactayo: Juzgado emitirá sentencia en dos semanas

Un año después de que el periodista gráfico José Yactayo saliera de su vivienda el 25 de febrero del 2017 y no volviera jamás, el 26° Juzgado Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima

ha informado que en dos semanas emitirá sentencia a Wilfredo Zamora Carrión y Walter Cáceda Benvenuto, procesados por la muerte de comunicador.

Esto se dio a conocer luego que en horas de la mañana se realizara la audiencia de informe oral donde la Jueza escuchó a los abogados de Zamora y Cáceda, quienes expusieron sus alegatos de defensa.

El primero fue el abogado de Zamora quien indicó que su defendido no suministró ningún medicamento a la víctima, que no lo estranguló, que cercenó el cuerpo post mortem, que Yactayo Rodríguez sufría varias enfermedades y que su muerte se produjo debido a un edema pulmonar por causas cardiacas.

Luego, la abogada de Cáceda Benvenuto explicó que si bien su defendido acompañó a Zamora Carrión posterior a la muerte de Yactayo Rodríguez, este no tenía conocimiento de que en las maletas que cargaba se encontraba un cuerpo desmembrado y que condujo el vehículo sin hacer pregunta alguna pues los unía un lazo sentimental.

A su turno el abogado de la familia de Yactayo señaló que en su manifestación Zamora Carrión refiere haber suministrado Rivotril al periodista, que no se puede determinar el estrangulamiento ya que no se ha encontrado la cabeza del cuerpo, que no es sustentable que el comunicador haya muerto de un paro cardiaco ya que meses antes había sido sometido a una operación y había superado el riesgo quirúrgico.

Como se recuerda, José Yactayo salió el 25 de febrero de su casa, ubicada en la cuadra 2 de la calle Vizcaya, en La Victoria, con rumbo desconocido y dejó su computadora encendida.



Días después, amigos y familiares del periodista recibieron mensajes del WhatsApp de su celular y detectaron un lenguaje extraño, lo que les llamó la atención.

El 27 de febrero, un agricultor halló un cadáver calcinado a la altura del kilómetro 39 de la carretera de penetración Río Seco, en la comunidad de Andahuasi, en Huaura.

En ese momento, la Policía informó que la víctima había sido descuartizada y que sus restos estaban dentro de una maleta. Luego, el 2 de marzo se descubriría que se trataba de Yactayo.

Un mes después, el 8 de abril, se detuvo a Wilfredo Zamora en su vivienda de Breña. En la sede de la Dirincri confiesa que acabó con la vida de José Yactayo. La pareja de este, Walter Cáceda Benvenuto lo acompañó luego del asesinato.



El Ministerio Público solicitó se imponga a Zamora Carrión 22 años de pena privativa de la libertad y el pago de 50 mil soles, mientras que para Cáceda Benvenuto 2 años de prisión y el pago de 10 mil soles.