Carlos Zambrano no demoró en pronunciarse tras verse involucrado en un escándalo de agresión en en los exteriores de un karoke en Monterrico, Surco. El futbolista, en comunicación con la producción de ‘Magaly TV La Firme’, se defendió y dio su descargo.

Según el defensor central, el “problema” con las dos jóvenes agredidas (una de ellas menor de edad) es ajeno a él, ya que estaba abandonado el lugar de los hechos cuando todo ocurrió.

“Bueno, en realidad, es su versión. Yo me quito 30 segundos antes. Mi auto sale y yo de la esquina volteo y veo que hay problema. Hay una pelea, yo estaba yéndome. Ya cuando veo el problema, yo estaba con mi carro avanzando. Después de ese problema, se paró ahí y después siguió otro problema. Supuestamente viene el problema de la chica Phara. Eso ya no lo pude ver, pero sí me contaron lo que estaba pasando. Todo el mundo me conoce en Lima, no soy de faltar el respeto. Soy tremendo caballero con todos”, dijo.

Asimismo, Carlos Zambrano aseguró que no sabía que una de las chicas era menor de edad.

“Eso no sabía (que era menor edad). Solo sabía que eran dos. ¡Ay, Diosito! ¡Increíble! Como si yo le hubiese preguntado su edad. Yo no le voy a decir quédate tú, tal vez es un error de la seguridad de adentro. No, cómo va ser mía (la fiesta), si somos un grupo grande. Eramos varios compañeros y jugadores que siempre nos reunimos. No había nada del otro mundo. Tampoco soy organizador de fiestas. Lo quieren hacer así para que sea más fuerte el tema", precisó.

Finalmente, el futbolista aseguró que su esposa está en Suiza y que está enterada de sus salidas nocturnas.

"Mi esposa está allá. Ella sabe. No tiene ningún problema. Tenemos muchos amigos en común. Ella sabe todo, no tengo nada que ocultar. Lo que me incomoda es que la chica ya sé a que va: quiere ser conocida. Ya me habían dicho que era problemática. Por problemática, se va a ganar más problemas”, concluyó.