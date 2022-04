Andy Yess Salazar Bilbao fue condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de una menor de 13 años. La medida fue adoptada luego de que el El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Callao sustentara los elementos de convicción para lograr la pena.

Salazar Bilbao fue sentenciado por el Juzgado Penal Colegiado del Callao, luego que el Ministerio Público demostró que él cometió el delito contra la indemnidad sexual, en su modalidad de violación sexual de menor de edad.

En la audiencia de juicio oral, la fiscal provincial Guiliana Araceli Angélica Vargas Paya probó que, al promediar las 2:40 p. m. del 16 de octubre de 2020, Andy Salazar subió a la adolescente a su automóvil en el que brindaba servicio de colectivo y, con engaños, la llevó a un hostal de la calle Pilares Aduaneros, donde la ultrajó.

Al igual que en dos ocasiones previas, el agresor se ofreció acercar a la menor desde un carwash, ubicado en el jirón Apurímac, hasta la avenida Primero de Mayo, cuando la víctima regresaba a la casa de su padre, tras dejar el almuerzo de su cuñado.

Para convencerla de que suba a su vehículo, Andy Salazar aprovechó que era conocido de su familia, y le dijo que él no le iba a hacer daño, que solo le iba a dar “un jale” como en anteriores oportunidades.

Pese a la negativa de la adolescente, Salazar Bilbao insistió hasta que ella accedió, cuando estaban en el carro, él pidió que lo acompañe a recoger un celular de su casa para venderle a su amigo que estaba en el hotel. Al llegar al lugar, el agresor obligó a la menor a subir a una de las habitaciones del segundo piso y le dijo que no grite, porque el dueño era su amigo y no le iba a hacer caso y la amenazó para que no contara lo sucedido.

