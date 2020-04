Una madre no pudo contener las lágrimas luego de escuchar la insensible respuesta que el personal del Banco de la Nación de Villa María del Triunfo le dio cuando fue a cobrar el bono de 380 soles —otorgado por el Gobierno para las familias vulnerables durante la cuarentena por el coronavirus (COVID-19)— al que su hija, con discapacidad severa, figura como apta.

Estela Flores conversó con Perú21 y contó que la calma la invadió cuando se enteró de la buena noticia: su hija era acreedora al subsidio que las ayudaría a sobrellevar los gastos especiales que requiere Edelin. Al menos, por unas noches podría dormir tranquila durante estos días cuando la incertidumbre económica golpea más fuerte que nunca.

El alivio duró poco. “Cuando llame a la prensa la atenderemos”, esas fueron las palabras que recibió cuando se acercó a la ventanilla de la entidad financiera luego de esperar durante largos minutos y a pie su turno.

“Tú no puedes recoger, tiene que venir ella hasta aquí, regrese a su casa y vuelva con ella”, le repetían pese a que explicó la condición de su hija, quien fue diagnosticada con cuadriplejía espástica debido a complicaciones en su tuberculosis miliar y la sífilis que padece. Esto hace que no pueda caminar, hablar, comer por cuenta propia y la hace propensa a adquirir nuevas infecciones.

La tuberculosis miliar puede afectar un único órgano o varios órganos o bien ocurrir en todo el organismo. En la mayoría de los casos afecta los pulmones, el hígado y la médula ósea, pero puede afectar cualquier órgano, incluidos los tejidos que recubren el encéfalo y la médula espinal (meninges) y la membrana con dos capas que rodea el corazón (pericardio).

Doña Estela salió de su hogar, en Villa María del Triunfo, con los papeles y documentos de su hija (DNI, carnet del CONADIS, fotos) pero no le sirvieron. “Fui con los papeles de mi hija, se hicieron los que los revisaron, me hicieron esperar, y al final me dicen que no puedo cobrar el bono y que hable con el gerente”, nos cuenta la madre que está sobreviviendo con los pocos ahorros que pudo guardar antes de la cuarentena.

Trasladar a la joven de 20 años a cualquier lugar implica no solo un esfuerzo mayor porque deben cargarla pisando piedras y tierra, exponiéndola a una caída que podría ser mortal sino también corre el riesgo de ser contagiada con el COVID-19 ya que pertenecer grupo vulnerable frente al virus.

SIN RESPUESTAS

Hasta el momento, ya se ha presentado hasta en tres ocasiones al banco. En su última ida le dieron una recomendación indignante: “Haga lo que le dijimos, llame a la prensa, solo así vamos a atenderla, otras personas han hecho eso y las hemos atendido… también puede traer a su hija en taxi y nosotros la hacemos pasar”, asegurando que solo de esa manera podrían atender su caso.

La tensión y preocupación incrementó en Estela Flores cuando la entidad le advirtió que tiene hasta el 4 de mayo para hacer efectivo el retiro del subsidio. Ella solo pide la entrega del bono para darle una vida más digna a su hija.

Perú21 buscó la respuesta del Banco de la Nación, pero no la obtuvimos.

PARA CUALQUIER AYUDA TE PUEDES COMUNICAR A ESTE NÚMERO:

971 391 230 - 984 119 612

NÚMERO DE CUENTA A NOMBRE DE NANCY DE LA CRUZ ROJAS (DNI: 43503771)

0094 - 3020- 4300 - 1309 - 9600 (Scotiabank)

ADEMÁS DE APOYO ECONÓMICO, EDELIN NECESITA PAÑALES Y LECHE ESPECIAL (ENSURE).

DIRECCIÓN: Villa María del Triunfo – San Gabriel, asentamiento humano Bellavista del Paraíso Alto, MZ. B Lote 10.

