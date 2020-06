El tradicional 'Jala Toro', una celebración que se desarrolla cada año en Huamanga, Ayacucho, durante el Sábado de Gloria fue suspendido, anunciaron las autoridades municipales. La decisión fue tomada para evitar el maltrato animal a los que son sometidos los ejemplares.

La Asociación de criadores y Propietarios de Caballo de Paso peruano en Ayacucho, organización que lideraba la celebración, se quejó de la decisión municipal. En su defensa dijeron que se trata de una tradición y que dentro de las actividades no se maltratan a los animales.

El 'Jala Toro' fue suspendido minutos antes de iniciar, lo que generó algunas molestias de los ciudadanos, que abarrotaron la Plaza de Armas para participar de la tradición.

El ‘Jala Toro’ es una celebración en la cual jinetes con sus caballos jalan con sogas a los toros para ser paseados por la Plaza de Armas. Durante el recorrido, los asistentes al evento ‘torean’ al animal. Posteriormente los animales son sacrificados y su carne destinada a centros benéficos.